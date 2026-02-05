El parlante de un auto se derritió por los 41 °C de sensación térmica en Salto

Montevideo Portal
Las altas temperaturas vienen afectando en los últimos días a distintos puntos del país, aunque los departamentos del litoral y el norte han sido los más castigados, con temperaturas extremas que superaron los 40 °C.
Este jueves, la cuenta de X Meteorología Estación Bcp difundió un video en el que se observa cómo el calor y la exposición directa al sol “hicieron lo suyo” con el vehículo de un vecino de Salto.
De acuerdo a lo informado en la publicación, la sensación térmica alcanzó los 41 °C durante la jornada. Como consecuencia, el dueño del automóvil sufrió la pérdida de uno de los parlantes traseros, que terminó derritiéndose al quedar expuesto de lleno a los rayos del sol a través del vidrio trasero.
