El papa León XIV convoca jornada de ayuno y oración por la paz el 22 de agosto

El papa León XIV convocó a todos los fieles a participar de una jornada de oración y ayuno el próximo 22 de agosto, con el objetivo de pedir el fin de los conflictos armados que afectan a diversas regiones del mundo. El llamado fue realizado durante la audiencia general de este miércoles, celebrada en el Aula Pablo VI ante miles de peregrinos.

El pontífice estadounidense hizo coincidir la convocatoria con la festividad litúrgica de Santa María Reina, reforzando el carácter espiritual de la iniciativa. "Mientras nuestra tierra sigue siendo herida por guerras, en Tierra Santa, en Ucrania y muchas otras regiones del mundo, invito a todos los fieles a vivir el día 22 de agosto en ayuno y oración", expresó el papa.

El mensaje estuvo centrado en una invocación directa por la paz y la justicia. “Para suplicar al Señor que nos conceda paz y justicia y que seque las lágrimas de quienes sufren a causa de los conflictos armados en curso”, señaló, con visible preocupación.

Durante su alocución, el Papa también encomendó la intercesión de la Virgen María: “María, Reina de la Paz, intercede para que los pueblos encuentren el camino de la paz”.

Un llamado con resonancia global

En sus saludos a los grupos de peregrinos internacionales, León XIV reforzó su mensaje. A los fieles de Polonia, país fuertemente vinculado a la causa ucraniana, les pidió rezar específicamente “por el don de la paz, desarmada y desarmante, en todo el mundo y en especial en Ucrania y Oriente Medio”.

A los peregrinos de lengua portuguesa, el papa ofreció una reflexión contundente: “Sin perdón no habrá nunca paz”, subrayando el componente espiritual y ético del proceso de reconciliación.

Contexto internacional

Este nuevo llamado del Papa ocurre en un contexto de creciente preocupación por la escalada bélica en Ucrania, los recientes brotes de violencia en Gaza y el Líbano, así como otros focos activos de conflicto como el Sahel africano y regiones del Cáucaso. Si bien la Santa Sede ha mantenido una postura neutral en términos diplomáticos, León XIV ha elevado su tono en los últimos meses, reforzando su rol como referente moral global.

Con información de EFE