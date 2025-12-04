El padre y la madre que dirigían un clan narco en Montevideo: estructura y muchas armas

En las últimas horas, la Justicia condenó a tres personas y otras siete fueron imputadas tras la Operación Babel, que desarticuló un clan de narcotraficantes que operaba en La Teja.
Los diez integrantes se dedicaban a la venta de drogas y contaban con una “estructura organizada”. Las operaciones comenzaron en octubre de 2024, luego de que se allanaran varias bocas de droga.
Las pericias vincularon lo incautado con una familia, lo que permitió avanzar y detener a sus miembros: el padre —con antecedentes de narcotráfico de 2013— y la madre, quien lideraba otra facción del clan.
Además de comercializar varios kilos de droga, tenían cientos de armas para disputarse territorio. Tras la operación, la Policía estima que bajarán los tiroteos y homicidios en la zona y en barrios aledaños.
Los imputados fueron enviados a prisión preventiva por 180 días mientras la Fiscalía sigue investigando presuntos delitos de lavado de activos vinculados al blanqueo de dinero a través de distintos negocios.
