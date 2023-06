El mono tití del Mercado Modelo ingresó a una jaula, comió una banana y volvió a escaparse

Locales

No conoce el peligro

El Ministerio de Ambiente continúa intentando capturar al mono tití que apareció el viernes pasado en la copa de un árbol en una vivienda en la zona del Mercado Modelo.

Una vez más, Chiribín, como le dicen los vecinos, hizo de las suyas.

En la mañana de este miércoles, el animal ingresó a la jaula que el Ministerio del Interior cedió para la captura: se comió una banana que habían dejado para él, defecó y volvió a escaparse. El dispositivo que debía activarse para que el mono no escapara estaba en una manzana, que Chiribín no tocó, por lo que no lo pudieron atrapar, informó Subrayado.

Autoridades de Ambiente confirmaron que el mono cambió de ubicación: está a varias cuadras del Mercado Modelo. La encargada de Fauna del Ministerio de Ambiente, Carmen Leizagoyen, confirmó a El Observador que el paradero del animal es sobre las inmediaciones del Antel Arena, en el barrio Villa Española.

Quien vea al animal puede notificarlo al 2900 6136.