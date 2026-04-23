El mono prófugo en Canelones fue hallado comiendo uvas en el patio de una vivienda
El animal fue encontrado esta mañana comiendo huevos. Las autoridades intentan dar con el dueño para que vuelva a su hogar.
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23.04.2026 19:04
Un nuevo video del mono que apareció en la localidad canaria de Progreso se viralizó. El animal sigue suelto, y las autoridades y vecinos de la zona desconocen a quién pertenece.
En un video difundido por El Megáfono, se puede observar al mono, que es buscado, comiendo uvas de un parral, ubicado en el patio de una casa.
El animal había aparecido esta mañana y fue descubierto mientras estaba sentado arriba de un parral, en una vivienda. Además, comía huevos de un gallinero.
La situación fue denunciada ante la Policía y la Intendencia de Canelones, quienes trabajan para resolver la situación.
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