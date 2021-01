El ministro Daniel Salinas concurre al Parlamento para responder preguntas de la oposición

Política

El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, concurre este martes a la Comisión de Salud del Senado a pedido de la bancada del Frente Amplio, que tiene planeado hacerle una batería de preguntas con el objetivo de conocer más datos sobre la pandemia y las negociaciones del gobierno para obtener una vacuna.

En diálogo con el programa Otra Mañana de radio Oriental, la senadora frenteamplista Sandra Lazo manifestó que el objetivo de esta comparecencia del ministro es conocer "todos los datos que son necesarios" para la población sobre la emergencia sanitaria.

"Tiene que ver con que es necesario abatir esta curva que continúa inamovible", dijo Lazo en referencia a la invitación que se cursó al ministro Salinas para que dialogara con la oposición en la Comisión de Salud del Senado.

Entre los puntos a consultar al ministro por parte del Frente Amplio se encuentra conocer si hay "un plan estratégico de corto y mediano plazo ante la pandemia". La oposición también desea conocer el plan de testeo y de vigilancia epidemiológica, "el plan de recursos humanos", "cuáles son los impactos en la atención de la salud a pacientes no covid", entre otros.

Además, el Frente Amplio aprovechará la ocasión para consultar al ministro Salinas sobre el plan de vacunación y cómo van las negociaciones en este sentido. "Aquí hay que decir algo muy claro: no estamos pretendiendo soluciones mágicas, sabemos que no las hay, sabemos cuál es la situación mundial de negociación de las vacunas y el mercado, que también tiene su peso en esto. Simplemente entendemos que es necesario contar con información".

Lazo dijo que esta invitación a Salinas no merece lugar a especulaciones. "¿Dónde se ha visto que, más allá de los resultados electorales, la oposición, que representa a casi la mitad del país, no pueda y no deba estar informada y tener respuestas de primera mano sobre una situación tan grave como la que está sucediendo?", preguntó.

"No cabe lugar para la especulación política, y cualquier tinte que nos quieran dar como oposición de que estamos haciendo política con esto se cae", dijo Lazo, quien agregó que "desde el 13 de marzo" el Frente Amplio "votó las medidas que propuso el gobierno en el marco de la pandemia" y además pidió reuniones al Poder Ejecutivo "con una batería de propuestas y sugerencias".

