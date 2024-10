El mensaje de las AFAP tras no aprobarse papeleta del Pit-Cnt que proponía eliminarlas

Economía

Tras no aprobarse el plebiscito de la seguridad social, que logró 934.115 votos de apoyo (no logró ser aprobada), la Asociación Nacional de AFAP (Anafap), que nuclea a las administradoras de fondos de ahorro previsional, emitió un breve comunicado divulgado este lunes.

En primer término, Anafap celebró “la jornada cívica que tuvo lugar el domingo 27 de octubre, en el que los uruguayos tomaron una decisión sobre el funcionamiento del sistema previsional”.

“La solidez y confiabilidad son rasgos que distinguen al sistema de las AFAP, que está sujeto a una regulación estricta de parte del Banco Central del Uruguay (BCU), lo que asegura que los fondos sean gestionados de manera profesional. Actualmente, las AFAP administran en el país más de US$ 23.000 millones, de los cuales más de la mitad corresponde a la rentabilidad generada. Esto ha permitido que casi 100.000 uruguayos reciban su retiro de forma segura”, valoraron las AFAPs.

Anafap es la gremial que nuclea a tres de las cinco administrados de ahorro previsional: Integración AFAP, AFAP Sura y AFAP Itaú.

Las otras dos, AFAP Sura y República AFAP, no integran el gremio empresarial según consta en su página web.

Finalizado el primer semestre de 2024, República AFAP tenía 630.656 afiliados (38,6% del total), AFAP Sura 370.193 (23%), Unión Capital AFAP 375.255 (22,7%) e Integración AFAP 256.301 (15,7%). Del total de los fondos administrados, República AFAP concentra el 54,9% (US$ 12.330 millones), mientras que la distribución para las restantes administradoras es la siguiente: AFAP Sura, 18,2% (US$ 4.100 millones), Unión Capital AFAP, 16,9% (US$ 3.820 millones), e Integración AFAP, 10% (US$ 2.250 millones).

La papeleta del Sí impulsada por el Pit-Cnt planteaba la prohibición del pilar de ahorro individual y la eliminación de las AFAP en un plazo de 24 meses.

