Policiales

El mensaje de Lacalle Pou por la muerte de un militante blanco en un siniestro de tránsito

Montevideo Portal

Un hombre de 70 años falleció al mediodía de este sábado luego de protagonizar un siniestro de tránsito el pasado martes 23 de diciembre en Soriano, según informó Telemundo (Canal 12) y confirmó Montevideo Portal con fuentes de la Jefatura de Policía local.

Se trataba de Javier Montesdeoca, un militante del Partido Nacional y referente en la localidad de Egaña.

A través de X, el perfil oficial del partido lamentó “profundamente” su muerte. “Acompañamos con respeto y afecto a su familia, amistades y compañeros de militancia. Nuestras más sinceras condolencias”, escribió.

Por su parte, el expresidente de la República, Luis Lacalle Pou, también escribió sobre el dirigente fallecido. “Siempre estaba. Hoy, ayer y bien ayer, más todavía. Un asado mano a mano en Egaña o entre la gente en cualquier punto de Soriano. Amigo mío y más amigo de mi padre”, lo recordó el exmandatario.

“Los que lo conocen saben de su modo sereno y de sus firmes convicciones. Lo vamos a extrañar. QEPD”, finalizó Lacalle Pou.

El siniestro ocurrió sobre las 15:50 del martes, a la altura del kilómetro 222 de la ruta 2. Montesdeoca conducía un camión y, al intentar ingresar a un camino interno, un auto que venía en el mismo sentido “no pudo evitar el impacto”.

Inicialmente había sido diagnosticado con “traumatismo craneano sin pérdida de conocimiento”. La espirometría dio resultado negativo y había sido trasladado a un centro asistencial.

En tanto, el otro vehículo era conducido por un joven de 21 años, que fue diagnosticado con traumatismos lumbar y de tórax. Su espirometría también dio negativa, y también fue derivado a un centro de salud, de acuerdo con el parte policial.

Montevideo Portal