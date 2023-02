El mediático abogado Fernando Burlando será candidato a gobernador de Buenos Aires

Internacionales

La misma semana en que se conoció la sentencia a los rugbiers que mataron a Fernando Báez Sosa, el abogado de la familia del joven asesinado, Fernando Burlando, afirmó que será candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, según informó este jueves La Nación.

“Voy a ser candidato seguramente porque soy parte de un partido que no tiene nada que ver con todos los que desaprobaron las materias del 83 hasta hoy”, dijo en entrevista con TN el representante legal, que criticó a los partidos políticos que gobernaron Argentina desde el fin de la dictadura.

“La política desaprobó en materia de salud, educación, seguridad… no aprobamos una sola materia”, aseguró.

El abogado fue consultado sobre si existía la posibilidad de presentarse en las elecciones primarias (conocidas como PASO: Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias), que se celebrarán este año. Allí, Burlando dijo que ya había hecho el anuncio en diciembre de 2022, al presentar su nuevo partido político, el Movimiento de Integración Federal.

“La intención fue generar un grupo donde se pueda incluir en la política a aquellos a los que se les cierra la puerta: el pueblo. Los dirigentes piensan que la política es un patrimonio personal y están equivocados”, aseveró.

Dijo además que su esposa, la modelo Barby Franco, ya le dio su apoyo, y afirmó que no le molestaría que otra persona de su partido sea la titular de la candidatura. “Si por lo menos logro que gente con cualidades se involucre, sea o no yo el gobernador, voy a estar contento”, sostuvo.

En referencia a la actualidad de la provincia de Buenos Aires, Burlando afirmó que los distintos gobiernos que han ejercido el poder en ella la transformaron en un “agujero negro”.

“La provincia es una de las más castigadas. Hace mucho tiempo uno pensaba que la política era cosa ajena, de los demás, pero eso solo logró dejar pasar gente que no tenía capacidades en lugares fundamentales para el pueblo argentino. Si no participamos los dejamos hacer lo que deseen y que la política baje su nivel”, dijo el abogado en otra entrevista, esta vez a Radio Mitre.

“La provincia es un agujero negro. Muchas cosas quedan en el olvido. Soy de la provincia, nací en La Plata y mi profesión ha hecho que transite todos sus rincones. Es un gran desafío, no lo veo imposible. Si veo quienes han pasado, no me veo lejos de poder llegar”, afirmó.

Burlando dijo en esa ocasión que en un eventual gobierno provincial suyo “hay 10 temas para abordar”.

“El tema de la pobreza, la educación, justicia y seguridad, son claves. En los equipos que tenemos trabajando estamos dirigiendo todo para tratar de solucionar temas urticantes para la provincia”, manifestó Burlando.