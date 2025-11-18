El maldito celu: accidente evidencia la necesidad de educar en la concentración al manejar

Internacionales

Conducir un automóvil implica desplazar varios cientos de kilos de metal y plástico a velocidad considerable, por lo que conlleva implícito un riesgo de daño para el piloto y para terceras personas.

Sin embargo, y dado que para millones de personas en el mundo se trata de una actividad cotidiana y rutinaria, no siempre se la lleva a cabo con la concentración que requiere.

En las últimas horas se hizo viral en redes sociales un episodio que pone de manifiesto el riesgo que supone no aplicar los cinco sentidos en todo momento cuando se conduce. Sucedió en la ciudad estadounidense de Memphis, y su víctima fue una joven de 18 años que, por fortuna, solo sufrió lesiones leves.

Tal como se aprecia en las imágenes, la mujer circula en un monopatín por la acera y pierde el equilibrio al cruzar en una esquina. Tras caer sobre el asfalto, queda tumbada y aturdida encima de un paso de cebra.

Un par de largos segundos más tarde, el semáforo habilita el tránsito por la calle transversal y una camioneta, cuyo ocupante tuvo todo el tiempo del mundo para advertir lo sucedido, se pone en marcha y atropella a la patinadora caída.

Según el reporte policial, la conductora de la camioneta se detuvo solo después de oír gritos provenientes de debajo del vehículo. La joven fue trasladada al hospital con contusiones en la cara y el brazo, y dada de alta unas horas después.

Por su parte, la conductora declaró a los agentes que no había visto a la mujer en el suelo. El reporte la califica como “distraída” y añade que se le puso una multa por no “mantener la vigilancia adecuada”.

El incidente fue ampliamente comentado en redes y abrió acalorados debates sobre dos temas: lo fácil que puede resultar caer en monopatín, y la frecuencia con la que los conductores de autos se distraen al volante. Varios internautas dieron por hecho que la mujer de la camioneta usaba su celular en el momento del accidente, aunque ese pormenor no consta en el informe policial.

El canal local FOX 13 recabó opiniones en la zona del accidente, y obtuvo declaraciones similares a las vertidas en redes.

“Yo mismo he conducido un patinete y entiendo perfectamente lo fácil que es que ocurra. Es lamentable”, dijo Steve Jenkins, residente de la ciudad. Otro vecino, Edward Allen, comentó que era posible que el conductor simplemente no se percatara de que había alguien delante del vehículo. Añadió que los conductores suelen arrancar en cuanto el semáforo se pone en verde sin mirar cerca del paragolpes.

Otra transeúnte, llamada Julie DeMello, afirmó que el caso puso de relieve una expectativa básica para los conductores. “Cuando uno conduce, debe estar atento a lo que sucede, especialmente cuando se detiene ante una señal de alto”, dijo a la mencionada emisora de TV.