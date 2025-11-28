El lado B del show de Shakira: alteran clases en escuela que funciona en el Centenario

Locales

La presentación de la colombiana Shakira en Montevideo generó euforia en sus fanáticos uruguayos, que podrán verla la próxima semana cuando se suba al escenario del Estadio Centenario el próximo 3 y 4 de diciembre. Sin embargo, el show impacta en la educación de los niños de la escuela n° 110 y sus padres reclaman a la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).

En diálogo con Arriba gente, voceros de los padres señalaron que las familias están “realmente preocupadas porque hay dos días de cierre” en el centro de estudio, que fue comunicado a través de un comunicado de Primaria.

“Estamos trabajando a través del diálogo por la situación escolar general, que aún no tenemos ningún tipo de certezas. Se resuelve que se va a cerrar la escuela dos días, que los niños van a tener clase virtual y, además, que van a tener que recoger las viandas en la escuela n° 120, ubicada en Navarro y Luis Alberto de Herrera, bastante lejana de la zona”, reclamó la abuela de un estudiante de la escuela.

Por otro lado, Marcelo, padre de otro alumno de la escuela, dijo que la virtualidad es “bastante complicada”. “Nosotros entendemos la resolución de Primaria por la seguridad de los niños y las niñas, comprendemos eso, pero la virtualidad a una semana de terminar las clases no es lo deseable”, manifestó el hombre.

En ese sentido, el padre reclamó que “nadie habla de la escuela”, que tiene problemas de infraestructura. “Esas cosas nos preocupan. Se sigue cayendo revoque, cayó orina en una clase. Nadie vino de Primaria a resolver esas cosas. Esa celeridad que tenemos para cerrar la escuela, lo queremos para los eventos cotidianos”, insistió.

Por otro lado, Ignacio, padre de otro alumno, sostuvo que “el ciclo educativo tiene que seguir”. “Tenemos una escuela con condiciones nefastas”, afirmó.