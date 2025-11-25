Internacionales

El impacto del impuesto a la riqueza en Noruega, con un “éxodo de ricos” como castigo

Montevideo Portal

Noruega reforzó su famoso impuesto sobre la riqueza hasta un punto en el que está provocando un éxodo entre los más ricos, al mismo tiempo que fortalece su modelo social de igualdad.

El gravamen, que grava con entre un 1% y un 1,1% el patrimonio de quienes superan ciertos umbrales, afecta a alrededor del 12% de la población del país nórdico, según consigna La Nación.

Para evitar esa carga fiscal, muchas figuras adineradas han optado por abandonar el país: según el think tank noruego Civita, en 2022 se fueron 261 personas con más de 10 millones de coronas (algo más de US$ 975.000) en patrimonio, y en 2023 otras 254. Además, del ranking de las 400 personas más ricas de Noruega, 105 ya viven en el exterior o trasladaron su fortuna a familiares que viven fuera, detalla dicho medio.

El impuesto contempla una tasa de 1% para fortunas entre 1,76 millones y 20,7 millones de coronas (US$ 17.000 y US$ 2 millones), y un 1,1% para patrimonios que exceden ese monto.

Para suavizar su impacto, se aplican descuentos: por ejemplo, la vivienda principal tributa solo sobre el 25% de su valor catastral, mientras que las acciones y los inmuebles comerciales pagan sobre el 80% de su valor.

Además, quien decide irse del país no lo tiene fácil: Noruega estableció un impuesto de salida del 37,8% sobre las ganancias de capital no materializadas superiores a 3 millones de coronas (unos US$ 293.000), medida que busca evitar la evasión mediante traslado al extranjero.

A pesar de este éxodo, el impuesto sigue generando ingresos relevantes para el Estado y representa alrededor del 0,6% del PIB noruego.

En esta línea, sus defensores afirman que es una herramienta clave para mantener un sistema tributario más progresivo que el que solo se apoyara en el impuesto a las rentas.

Sin embargo, sus críticos advierten que podría desalentar la inversión local, especialmente de emprendedores, y debilitar la competitividad empresarial.

Montevideo Portal