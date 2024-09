El impactante video de los restos de submarino que estalló en viaje a ruinas del Titanic

La Guardia Costera estadounidense difundió el miércoles un video y fotos submarinas del Titán, el sumergible experimental que implosionó en junio de 2023 con cinco ocupantes que se dirigían a las ruinas del Titanic, en el fondo del Atlántico norte.

Las audiencias técnicas de una comisión de investigación de los guardacostas y las pesquisas sobre el accidente —de gran cobertura mediática— hace 15 meses, se iniciaron el lunes en Charleston, estado de Carolina del Sur, y seguirán celebrándose en público hasta el 27 de setiembre.

El video de un minuto, con fecha del 22 de junio de 2023, a 3.775 metros de profundidad, muestra los restos de la parte trasera del sumergible en vertical sobre el fondo del océano, con cables y partes del aparato.

El logo de la empresa estadounidense operadora, OceanGate Expeditions, aparece en las imágenes de la cola del sumergible.

