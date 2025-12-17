Curiosidades

El impactante momento durante un show en vivo: músico fue electrocutado por su guitarra

Un terrible suceso ocurrió en Lima, Perú, cuando un artista sufrió una descarga eléctrica en pleno show a causa de un accidente de conectividad entre la guitarra, el amplificador y el micrófono.

Según se muestra en los videos viralizados en redes sociales, Carlos Suárez, el cantante y guitarrista de la banda Mi Mejor Amigo Scott, se desvaneció mientras gritaba del dolor con el micrófono en la zona del cuello.

En ese momento, uno de sus compañeros de la banda logró desconectar el cable que había provocado la descarga. Esto permitió que el músico pudiera mantenerse con signos vitales.

Tras el hecho, Suárez publicó un descargo en su cuenta de Instagram en el que comentó lo ocurrido. “Me alegra decir que estoy bien de salud, estoy estable, no tengo ninguna complicación en mi cuerpo, en mi salud ni en mi integridad”, señaló.

“Cuando conecté mi guitarra al amplificador, toqué el micrófono y sufrí una descarga eléctrica que me mantuvo paralizado alrededor de unos siete segundos. Solo atiné a gritar y caí al suelo, donde seguía electrocutándome”, agregó.

