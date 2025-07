El hermano de Madeleine McCann sueña con los Olímpicos

Internacionales

Mientras la policía portuguesa retoma las excavaciones en la zona donde desapareció Madeleine McCann en 2007, su hermano menor, Sean McCann, emerge como símbolo de esperanza. Con 20 años, Sean se perfila como una promesa de la natación británica, con vistas a competir en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

En el plano deportivo, ganó una medalla de oro en un festival internacional de aguas abiertas en el Mediterráneo y forma parte de la Natación Escocesa, representando a Escocia por vía paterna. Entrena más de 20 horas semanales y estudia ingeniería química en la Universidad de Loughborough, una de las más prestigiosas del Reino Unido.

Nueva búsqueda sin resultados

Paralelamente, entre el 3 y el 5 de junio se realizaron excavaciones cerca de Praia da Luz , en Portugal, donde Madeleine fue vista por última vez. La operación, liderada por la policía alemana con apoyo portugués, utilizada tecnología de radar , drones y maquinaria pesada para inspeccionar un terreno vinculado a Christian Brückner, principal sospechoso del caso.

A pesar de los esfuerzos, no se encontraron pruebas concluyentes: solo se recuperaron restos de animales y ropa no relacionada con la menor. La búsqueda responde a la urgencia judicial, ya que Brückner, actualmente preso por otros delitos, podría quedar en libertad en septiembre si no se presentan nuevos cargos.