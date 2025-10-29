Política

El gobierno expresó su “mayor solidaridad” ante muertes y destrucción por huracán Melissa

Montevideo Portal

El gobierno uruguayo expresó su “mayor solidaridad” con los pueblos y gobiernos de Jamaica, Cuba, Haití y República Dominicana ante los destrozos y las muertes causadas por el huracán Melissa, de categoría 5.

“Uruguay manifiesta su disposición a contribuir a las acciones de asistencia regional a los países afectados. Desastres como el presente recuerdan una vez más la necesidad de fortalecer la cooperación regional y articularla con los esfuerzos globales para enfrentar las catástrofes naturales”, reza un comunicado difundido en la tarde de este miércoles por Cancillería de la República.

Asimismo, estas situaciones “refuerzan el compromiso de continuar avanzando en la preparación ante las consecuencias del cambio climático”, así como en la “adaptación y mitigación”, añade el documento.

Tal como informáramos, el huracán había dejado siete muertos (tres en Jamaica, tres en Haití y uno en República Dominicana) en la jornada del martes.

De acuerdo con los datos más recientes, el número de fallecidos en Haití a causa de la tormenta ascendió a 20 personas, mientras que otras 10 permanecen desaparecidas.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos aseguró este miércoles que el huracán presenta vientos máximos sostenidos de 155 kilómetros por hora, con ráfagas aún mayores, y es posible que se fortalezca ligeramente entre hoy y mañana.

Con información de EFE

