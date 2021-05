El gobierno descarta tomar nuevas medidas restrictivas y analiza flexibilizar las vigentes

Política

“Medidas nuevas nadie está pensando, el tema es si se mantienen o no las que están vigentes”, dijo Álvaro Delgado.

Montevideo Portal

El gobierno no tomará nuevas medidas de restricción de movilidad, a pesar de la continuidad de un alto número de contagios y muertes por coronavirus. Uruguay se mantiene primero en el ranking mundial de nuevas muertes por COVID-19 por millón de habitantes y entre los primeros puestos de nuevos contagios.

Consultado este martes en rueda de prensa, el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, dijo que "medidas nuevas nadie está pensando, el tema es si se mantienen o no se mantienen las que están vigentes".

Delgado recordó que las medidas vigentes como la limitación del aforo al 50 % en ómnibus interdepartamentales y el cierre de clubes y gimnasios tienen vigencia hasta el 16 de mayo, y el gobierno analiza por estas horas si las mantiene o no.

Consultado sobre una flexibilización de estas medidas, Delgado dijo que se evalúa qué impacto tuvieron en la situación sanitaria, aunque reiteró: "No estamos hablando de nuevas medidas", sino de "si continúan o no las que están hoy vigentes".

Por otro lado, Delgado señaló que Uruguay "tuvo un plan de vacunación, siempre con errores, con idas, con vueltas, pero un plan de vacunación responsable y serio, muy bien organizado".

El jerarca destacó que en Uruguay no se paró "nunca" la vacunación anticovid desde que inició. Además, señaló que "en este mes de mayo vamos a recibir nada más ni nada menos que dos millones de vacunas: medio millón de Pfizer y más de un millón y medio de Sinovac, más allá de las que recibamos de AstraZeneca este jueves".

"En total vamos a tener arriba de seis millones y medio de vacunas", dijo y añadió que Uruguay actualmente se encuentra "en los primeros niveles de vacunación en relación al total de la población" en el ranking mundial, por debajo de países como Israel, Emiratos Árabes, Chile, Baréin, Reino Unido, Estados Unidos, Hungría y Catar.

Delgado afirmó que la buena velocidad de vacunación "nos da una oportunidad", pero eso también depende de que "la gente se quiera vacunar".

Delgado instó a "aquellos que todavía no tomaron la decisión de hacerlo porque es un acto de protección pero también un acto de solidaridad para todo su entorno y los seres queridos".

En este sentido, el secretario de Presidencia anunció "campañas específicas para todos aquellos que todavía no decidieron vacunarse". "A los que no puedan moverse les vamos a llevar las vacunas y a aquellos que todavía no decidieron y les quedan cerca los vacunatorios va a haber campañas específicas de concientización", añadió.

