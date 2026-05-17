El gobierno de Venezuela deportó a Estados Unidos al exministro chavista Alex Saab

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En las últimas horas, el gobierno de Venezuela, encabezado por Delcy Rodríguez, dio a conocer que deportó a Estados Unidos (EE. UU.) a Alex Saab, empresario colombiano que es amigo del ex mandatario Nicolás Maduro y que fue ministro de Industria y Producción Nacional venezolano.

Los motivos de la medida fueron explicados por el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME), quienes informaron en un comunicado publicado en redes sociales que: “La medida de deportación fue adoptada tomando en consideración que el referido ciudadano colombiano se encuentra incurso en la comisión de diversos delitos en los Estados Unidos de América”.

Alex Saab ocupaba el cargo de ministro desde 2024. No obstante, la actual mandataria destituyó a Saab de su cargo en enero del presente año 2026.

Estados Unidos acusa al empresario de actuar como testaferro del líder del chavismo en el pasado y de obtener un enriquecimiento ilegal a través de contratos con el gobierno. En enero de 2026, fiscales del país norteamericano impulsaron una causa de corrupción contra Alex Saab.

Con información de EFE.