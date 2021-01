El gobierno anunció cómo será el plan de alimentación escolar entre enero y febrero

Locales

Los padres de los niños que no vayan a escuelas de verano y que deseen recibir la alimentación accederán, en realidad, el dinero para comprarla.

Montevideo Portal

El gobierno informó este viernes algunos cambios en el plan de alimentación escolar del sistema público durante enero y febrero con el objetivo de abarcar a más niños, según señalaron en conferencia de prensa el presidente de Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (Anep), Robert Silva, y la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche.

Según la ministra, "era bueno hacer algunas modificaciones en el plan original de manera de garantizar el acceso a la alimentación para todos los niños", motivo por el que se convocó a esta rueda de prensa.

Concretamente, una de las principales medidas es que se extiende el plazo de inscripción de los niños, es decir, que madres, padres o adultos a cargo tendrán más tiempo para anotar a los menores en el plan de alimentación escolar. El primer plazo estaba fijado hasta este jueves, pero se resolvió ampliarlo hasta el lunes a las 19 horas mediante dos vías: la plataforma Gurí Familia o por el número telefónico 0800 2637.

Silva dijo que ya 34.403 niños fueron inscriptos en el plan de alimentación escolar de verano, a lo que se suman los 9.300 que irán a escuelas de verano. Sin embargo, aseguró que más niños requieren la alimentación, razón por la que se amplió el período de inscripción.

Sobre el método, Silva explicó que excepto los inscriptos en las escuelas de verano, que comerán allí, en el resto de los casos se realizarán trasferencias económicas a las madres, padres o adultos responsables equivalentes al costo de la alimentación.

"Vamos realizar trasferencias económicas para los beneficiarios de las asignaciones familiares, en el marco de lo que se venía haciendo", dijo y agregó que se enviará un total de 85 pesos por día de lunes a viernes. "Y para el caso de los que no tienen asignaciones familiares vamos a hacer repartos de tickets de alimentación para llevar adelante este beneficio", que podrá ser un papel físico o través de la aplicación tu app", aportó. No obstante, advirtió que la trasferencia no será diaria, sino mensual.

"Inscriban a sus hijos", pidió Silva y afirmó que "en estos momentos donde tantos están pasando necesidades producto de esta situación que le toca al país y al mundo", es necesario que esta política de alimentación "sea efectivamente aprovechada".

Por su parte, Arbeleche resaltó: "Estamos facilitando el acceso a la comida y evitando que el niño tenga que trasladarse e ir al comedor de la escuela. No es que hay que ir hasta el comedor, sino que se va a recibir a través de la aplicación o a través del ticket físico".

Montevideo Portal