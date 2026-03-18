El futuro de Kibón: “Va a haber llamado abierto” a propuestas y prevén trasladar terminal

Locales

La Intendencia de Montevideo (IM) prevé lanzar un llamado abierto para la explotación del exparador de Kibón tras sondear el interés de algunos empresarios por presentar propuestas para el funcionamiento del icónico edificio y sus alrededores.

Así lo afirmó el intendente Mario Bergara, quien en el marco de un desayuno organizado por la Cámara Oficial Española de Comercio, Industria y Navegación de Uruguay señaló que desde el gobierno departamental esperan “en poco tiempo” recibir propuestas de interesados y luego “activar un llamado abierto para competir sobre eso”.

“En Kibón, va a haber un llamado. De hecho, ya hay acercamiento de inversores que seguramente presenten alguna iniciativa privada para la gestión de Kibón y la zona aledaña, que probablemente implique también el traslado de la terminal de ómnibus que hay ahí abajo”, dijo Bergara durante el evento de este martes.

“Por lo tanto, va a generar una posibilidad de tener una propuesta redituable y que reviva un lugar absolutamente privilegiado de la rambla de Montevideo”, agregó.