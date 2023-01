Internacionales

El furcio de Alberto Fernández: “No tengo noticia de que el presidente Chávez no venga”

Montevideo Portal

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, brindó este lunes una conferencia de prensa en conjunto con su par brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, en una reunión que mantuvieron los dos mandatarios en la previa de la VII Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), que se celebrará este martes en Buenos Aires.

Al ser consultado si estaba confirmada la visita a Argentina del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, Fernández cometió un furció al responder y confundió al actual primer mandatario del país caribeño con el expresidente fallecido en 2013 Hugo Chávez.

“La cumbre de la Celac reúne a países de Latinoamérica y del Caribe. Por lo tanto, todos los países miembros están invitados. Nosotros no tenemos ningún poder de veto ni queremos tenerlo. La gran inquietud por la presencia del presidente de Cuba o del de Venezuela está más en los medios que en los miembros de la Celac…”, afirmó Fernández, que añadió que Argentina era parte del grupo de contacto que trabajó junto a Michelle Bachelet (alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos) para reclamar que “en Venezuela los derechos humanos sean respetados”.

Fernández continuó: “Hace pocos meses con el presidente (Emmanuel) Macron y (Gustavo) Petro citamos a las partes, gobierno y oposición, para que reanuden el diálogo. Ese diálogo ha sido bastante fructífero, el proceso electoral en Venezuela se ha llevado respetando todas las reglas, sin cuestionamientos. El oficialismo perdió distritos claves como el distrito donde había nacido Hugo Chávez. La preocupación que debemos tener es favorecer el diálogo entre los venezolanos, que recuperen la convivencia democrática y sus derechos sean respetados. Yo no tengo ninguna noticia hasta acá de que el presidente Chávez no venga, pero no sé que hará”.

El mandatario argentino se corrigió inmediatamente luego de la confusión.

Montevideo Portal