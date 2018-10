Él fingió su muerte, ella lo creyó y mató a los hijos de ambos y se suicidó

Internacionales

Los hechos ocurrieron el en la ciudad china de Hunan, según informara el periódico local Xiaoxiang Morning Herald.

De acuerdo con dicha crónica, el hombre, de 34 años y apellido He, desapareció de forma repentina el pasado 19 de setiembre. El día anterior, He y su esposa Dai habían sostenido una larga conversación donde él se había referido en varias ocasiones a la necesidad de "cumplir con sus responsabilidades" acerca de los problemas económicos que atravesaban, y le había insistido en que cuidara de los hijos de ambos. El mensaje sonaba como una despedida, algo que cobraría sentido poco después.

Según informa el periódico matritense El País, He se había endeudado para costear los tratamientos de su hija, enferma de epilepsia. Había solicitado préstamos a familiares y amigos y recurrido a varias compañías crediticias. Su deuda superaba los 12.000 dólares, pero nadie de su entorno estaba al tanto de la loca idea que había concebido para resolver el problema.

Al día siguiente de la citada conversación, He no regresó a su hogar y Dai radicó la denuncia en la policía. Días después, y gracias a la información del GPS de su auto, se encontró el vehículo sumergido un río cercano. Dentro los investigadores hallaron la documentación y varios objetos personales de He, pero ni rastros del sujeto. Varios efectivos peinaron la zona durante días sin éxito, al tiempo que la angustia de Dai crecía.

El 10 de octubre, veinte días después de la desaparición de su marido, Dai publicó una extensa carta en las redes sociales, en la que insistía con la idea del suicidio. Alarmada, la familia de la mujer intentó sin éxito localizarla, y luego dio parte a la policía. Al día siguiente las autoridades hallaron los cuerpos de Dai y de sus hijos -una niña de tres años y un varón de cuatro- dentro de un estanque.

Tras conocerse la noticia de la muerte de su familia, He se entregó a la policía y confesó que semanas antes de su desaparición había contratado un seguro de vida por cerca de 130.000 dólares, cuya beneficiaria era Dai. He quedó detenido por cargos de fraude y daño a la propiedad de terceros, ya que el auto que lanzó al agua para simular su muerte pertenecía a la empresa en la que trabajaba.



Los funcionarios que le tomaron la declaración explicaron que apenas se le podía entender, debido al llanto desesperado que le acometía a cada instante. Sin embargo, no se descarta que posteriormente se le puedan levantar más cargos.

Montevideo Portal