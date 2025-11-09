El extenista Rafael Nadal en el American Business Forum de Miami: ¿qué dijo?

Internacionales

Luego de retirarse del tenis profesional en 2024, Rafael Nadal lleva a cabo una nueva etapa en su vida. En su discurso durante la segunda sesión del American Business Forum hablo de diversos temas.

En declaraciones consignadas por 20minutos Nadal contó sobre su vida personal y afirmó que tuvo: "La suerte de crecer en una familia bien estructurada, con pilares y referentes".

De acuerdo con 20minutos, el momento más duro de su carrera fue en 2005, cuando fue diagnosticado de una enfermedad degenerativa en su pie por la que incluso corrió riesgo su carrera como tenista, sobre esto Nadal comentó que: "Durante tres o cuatro meses no sabía lo que estaba pasando. Nunca dió por sentada ni la victoria ni tan siquiera la continuidad de su carrera deportiva", consignó 20minutos.

Además, agregó que lo motivó a seguir a pesar de las adversidades: "Todo se vuelve a la ética primera del deporte: da igual el resultado, da tu máximo hasta el final, porque ahí encuentras la satisfacción personal".

Finalmente, sobre su carrera y retirada, 20minutos consignó la siguiente declaración de Nadal: “Llegado a este punto de mi vida donde ha terminado mi carrera puedo decir que tengo la tranquilidad de haberme esforzado en todo lo que estaba a mi alcance para conseguirlo, para mí esto es mi éxito” y agregó: “Ha sido una etapa inolvidable, preciosa, que la he disfrutado muchísimo, pero sabemos que en esta vida todo tiene un principio y un final. Y estoy en una nueva etapa de mi vida que me ilusiona y que la encaro con motivación también".

