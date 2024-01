El expresidente chileno Ricardo Lagos se retira de la vida pública con 85 años

Internacionales

El expresidente chileno Ricardo Lagos (2000-2006), de 85 años, anunció este martes que se retira de la vida pública y pidió en una declaración “hacer muchos esfuerzos para cambiar el rumbo y retomar un camino más auspicioso para la humanidad”.

“Creo que ha llegado el momento de dejar mi participación en la esfera pública. Es un cambio en mi vida, es un capítulo nuevo que se abre. Es un capítulo de transformación en cómo entiendo la forma de servir y contribuir a un Chile mejor”, dijo el exmandatario en un video difundido por su fundación, Democracia y Desarrollo.

Lagos puntualizó sin embargo que durante su retiro no va a “guardar silencio” si considera que puede “hacer un aporte”.

“El mundo de hoy, todos lo sabemos, está viviendo un cambio epocal de enormes transformaciones. La revolución digital todavía no se expresa en su total magnitud, pero los cambios sociales, económicos, políticos que implica se están desarrollando aceleradament”", indicó el exgobernante.

Lagos, que dedicó unas sentidas palabras a su familia, aseguró que el mundo está atravesando “un periodo complejo” y dijo que “es necesario hacer muchos esfuerzos para cambiar el rumbo y retomar un camino más auspicioso para la humanidad”.

Nacido en Santiago en 1938, fue uno de los principales opositores a la dictadura y una figura clave de la antigua Concertación, la coalición de partidos de centro y centro-izquierda que gobernó Chile durante tres décadas tras el retorno a la democracia.

Antes de llegar al palacio presidencial de La Moneda, Lagos fue ministro en los gobiernos de Patricio Aylwin (1990-1994) y Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1994-2000).

“Próximo a cumplir 86 años, he aprendido a valorar la sabiduría y la perspectiva que estos años me han ido entregando (...) No obstante, algunas capacidades físicas —como están a la vista— han disminuido. Sin embargo, lo que hay es una gran riqueza de experiencias y de comprensión”, añadió.

Una de sus últimas apariciones públicas fue el 11 de setiembre del año pasado, durante la conmemoración en La Moneda de los 50 años del golpe de Estado contra Allende.

Días antes, su fundación había informado de que el exmandatario había sufrido una caída en su domicilio y que debía guardar reposo, por lo que se especuló sobre su posible ausencia en el acto.

El presidente de Chile, Gabriel Boric, elogió este martes al exmandatario Ricardo Lagos tras el anuncio de su retirada de la política a los 85 años y reconoció que “aprender de su experiencia ha sido tremendamente beneficioso”.

“Chile también es su historia y la historia se construye con las luchas del pueblo y también por personas que destacan. Una de ellas ha anunciado el día de hoy su retiro de la vida pública. Es el presidente Ricardo Lagos”, dijo Boric en un acto público en el archipiélago sureño de Chiloé.

Boric, que en marzo de 2022 tomó posesión con tan solo 37 años y pertenece a una nueva generación de políticos de izquierdas que durante años ha sido muy crítica con la socialdemocracia que representa Lagos, agradeció “significativamente y emocionado” al exmandatario por “el aporte que ha hecho a este país”.

“Para mí, el aprender de su experiencia ha sido tremendamente beneficioso”, añadió Boric, quien recibió el apoyo de Lagos en las elecciones de diciembre de 2021 que ganó al ultraderechista José Antonio Kast.

EFE