El exministro Agazzi dijo que Topolansky “va a seguir trabajando por las transformaciones”

Política

El exministro de Ganadería, Agricultura y Pesca Ernesto Agazzi reflexionó sobre su amigo, José Mujica, su vínculo con Lucía Topolansky y los posibles sucesores tras su fallecimiento el pasado martes.

Amigo de Mujica y exsenador del Movimiento de Participación Popular (MPP), Agazzi afirmó en diálogo con Doble click que Topolansky “va a seguir trabajando por las transformaciones”.

El exjerarca sostuvo que “Lucía es parecida al Pepe”, aunque tiene “características propias, que la hacen bien diferenciable”. “No son la misma cosa aunque estaban juntos. Es una mujer que tiene sus años, es una líder de otra forma, más hacia los sentimientos. Mucha gente miraba a Lucía y le gritaba ‘fuerza’ cuando pasaba el féretro por la calle o adentro del Palacio mismo. Ahora, ¿quién va a suplir al Pepe? Me parece que eso no lo puede decir nadie, van a surgir otros líderes, pero no tiene que ser solo en el MPP”, expresó.

Al ser consultado sobre si Topolansky seguirá en la actividad política, Agazzi dijo que sí. “En este momento, pidió licencia. Se entregó a estar sola con Pepe todo el día. Lo acompañó hasta la última morada, pero es una mujer competente, muy comprometida”, indicó.

El exministro diferenció a Mujica y la exvicepresidenta, que tuvo “un origen social distinto al de Pepe”. “Con decires distintos, y transmite cosas distintas”, señaló.

Según Agazzi, Topolansky “entregó su vida a la causa de los cambios, desde muy jovencita”.” En ese sentido, ella es muy emparejable con el Pepe”, expresó.

“Yo no sé cuál va a ser el futuro. Pero Lucía va a seguir trabajando por las transformaciones. Se va a dedicar a eso”, afirmó.