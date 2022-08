El “espíritu coalición” y cómo los votantes pueden saltar entre partidos, según Zuasnabar

Política

El director de Equipos Consultores, Ignacio Zuasnabar, disertó este miércoles en un desayuno organizado por el Centro de Estudios para el Desarrollo y calificó la actualidad política como la de un escenario “pos pos pre”.

La expresión, explicó el sociólogo, refiere a la actual coyuntura de la sociedad y del sistema político uruguayo después de la pandemia, después del referéndum contra los 135 artículos de la Ley de Urgente de Consideración y previo a la próxima campaña electoral de cara a las elecciones nacionales de 2024.

“Ya estamos evidentemente en un clima prelectoral que empieza a instalarse y no es prematuro. Diría que es lo habitual para Uruguay, que tiene una sociedad muy politizada”, agregó Zuasnabar.

De cara a la próxima campaña electoral, Zuasnabar definió como una novedad para 2024 la existencia de un “espíritu coalición”, en referencia a la unión entre los partidos que hoy forman parte del Gobierno, y que actualmente forman una coalición más consolidada que antes del ballotage de 2019, que suma 42 % en la intención de voto frente a 41 % del Frente Amplio.

“Hoy tenemos en el aire un objeto político nuevo que es la coalición multicolor o de gobierno. Todavía no está totalmente consolidada, pero alguna gente lo empieza a mencionar como un objeto político en sí mismo. Esto no era así en 2019, cuando la coalición actual era algo que no existía o existía muy primariamente como concepto en el ciclo electoral”, resumió el analista.

En esta línea, dijo que hay “un cambio potencialmente significativo en la lógica política”.

“El haber ejercido un gobierno y defendido un programa común para un referéndum de forma conjunta ha generado una visibilidad mucho mayor sobre la existencia de un proyecto en común. Por supuesto que con diferencias que seguramente persistan, pero existe la idea de un proyecto común”, insistió.

Sobre ese punto, Zuasnabar señaló que puede “haber implicancias muy grandes sobre la dinámica política” nacional y que en las encuestas se encuentra “cada vez más gente que se empieza a sentir cómoda con más de un partido al mismo tiempo dentro de la coalición”.

“Ya no es aquello de que hay una división tan fuerte entre las identidades partidarias de blancos y colorados, ahora también cabildantes, sino que se empezó a tolerar, apreciar e incluso considerar votar electoralmente al otro. El colega Luis Eduardo González decía que lo que antes entre el Partido Nacional y el Colorado era un muro, se ha transformado en murito. Hay cada vez más gente que salta el murito. Hoy ese murito es apenas una filita de ladrillos sobre el piso. Hay más gente que puede pasar de acá para allá”, graficó.

Sobre las implicancias que puede tener esta percepción política de la ciudadanía, el analista mencionó que para la interna de 2024 puede haber votantes que no solo consideren votar en la interna de su partido, sino que pueden empezar a considerar votar en la interna de los partidos de la coalición, en función del menú y la competencia que se ofrezca.

“Lo segundo es en la elección de octubre. Puede terminar siendo vista por este público de la coalición como una especie de interna para elegir quién pasa a la segunda vuelta. Si bien la composición de bloques no cambiaría, la relación relativa de los partidos podría cambiar con más fluidez con respecto a lo que lo ha hecho históricamente”, agregó el sociólogo.

