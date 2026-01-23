Economía

El dólar sigue a la baja en Uruguay y el BCU adelanta reuniones por el nuevo escenario

En lo que va del año, el dólar en Uruguay continúa una tendencia marcada a la baja, con el tipo de cambio interbancario por debajo de $ 38 en varias jornadas.

De acuerdo con la información del Banco Central del Uruguay (BCU), la última vez que la divisa fue el 14 de enero, cuando tuvo un incremento de 0,23% con respecto al día anterior; desde ese miércoles hasta este viernes 23 ha ido a la baja e incluso superó, desde hace tres días, la barrera de los $ 38.

Así, según la cotización de dicho ente financiero, este viernes el dólar cerró a $ 37,454. En tanto, en la pizarra del Banco República cerró a $ 36,85 a la compra y $ 39,35 a la venta.

Esta caída no es un fenómeno aislado de unos días: el billete verde ha experimentado reducciones acumuladas en los últimos meses y, si bien el precio puede fluctuar día a día, la dinámica general es de debilitamiento frente al peso uruguayo.

En este marco, el directorio del BCU resolvió “introducir modificaciones” en el calendario de reuniones del Comité de Política Monetaria (Copom).

Según argumenta el organismo en un comunicado, la decisión “responde a los cambios en el contexto global”, que se caracterizan por “dinámicas disruptivas que pueden incidir sobre la convergencia y permanencia de la inflación” en la meta del 4,5% anual. Fuentes del organismo indicaron a Montevideo Portal que el dólar es, pues, “una de las variables” de esta situación.

De esta manera, el BCU adelantó para el próximo lunes 26 de enero la reunión prevista para el 12 de febrero. En ese mismo sentido, se resolvió también incorporar un encuentro adicional en marzo, con una fecha a determinar.

“Estas modificaciones del calendario permitirán una evaluación más frecuente de la coyuntura, dotando a la política monetaria de la flexibilidad necesaria para operar en un escenario particularmente dinámico.

La última reunión del Copom fue el pasado 23 de diciembre de 2025; allí, el organismo resolvió reducir la tasa de política monetaria (TPM) a 7,5% (de 8,0%), lo que la ubicaría “en el entorno de la neutralidad”. “En la medida en que la inflación y sus determinantes continúen mostrando la trayectoria prevista, la senda de la tasa de interés podría avanzar hacia una fase más expansiva en línea con el objetivo de estabilidad de precios”, indicó el BCU en aquel entonces.

