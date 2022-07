El diputado por el Frente Amplio Eduardo Antonini denunció ante Fiscalía a edil blanco

Política

Montevideo Portal

El diputado del Frente Amplio por el departamento de Maldonado, Eduardo Antonini, denunció ante Fiscalía a Matías Silvera Ortiz, edil nacionalista del departamento de Treinta y Tres por haberlo "abordado" y "amenazado", indicó el Frente Amplio en un comunicado.

El cruce fue en el marco de la Mesa Permanente del Congreso de ediles, donde Silvera presentándose como "hijastro" del ex ministro de Turismo y diputado por el departamento de Maldonado por el Partido Colorado, Germán Cardoso, le manifestó a Antonini: "Lo que hizo lo va a pagar, no va a ser hoy ni mañana", según dicta la misiva. Asimismo, agregó: "Quienes le van a cobrar no perdonan.

Por su parte, Antonini puso en conocimiento el hecho al edil Damián Tort, presidente de la Junta Departamental de Maldonado, al presidente de la Cámara de Representantes Ope Pasquet y al ministro del Interior, Luis Alberto Heber.

En tanto, la bancada de diputados del Frente Amplio "repudió el hecho", así como también "toda manifestación que atente contra la convivencia democrática, contra el libre ejercicio de las funciones de un representante nacional".

Repudiamos toda manifestación que atente contra la convivencia democrática, contra el libre ejercicio de las funciones de un Representante Nacional.

Expresamos nuestra solidaridad con el compañero Eduardo Antonini. pic.twitter.com/vMhBzKO7gE — Frente Amplio (@Frente_Amplio) July 2, 2022

Montevideo Portal