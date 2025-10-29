El día después: vecinos amontonan 40 cadáveres en una plaza pública en Río de Janeiro

Internacionales

Residentes del complejo Penha, en la zona norte de Río de Janeiro, llevaron al menos 40 cuerpos a la praça São Lucas, en la estrada José Rucas, una de las principales vías de la región, durante las primeras horas del miércoles 29, el día después de la operación más mortífera en la historia de Río de Janeiro.

Não, isso não é a Faixa de Gaza.

É o Rio de Janeiro, o coração de um país que perdeu o controle do próprio território.



Hoje foi guerra urbana, guerra de verdade. Drones lançando granadas, barricadas em chamas, gente se escondendo dentro de casa enquanto o Estado tentava retomar… pic.twitter.com/dyepArvukC — Lopez (@Zack_lope) October 28, 2025

El gobierno de Río de Janeiro declaró este martes que 60 delincuentes murieron durante el operativo masivo en Penha y Alemão; además, fallecieron otros cuatro policías. Según consigna el portal noticioso G1, esta mañana todavía no se había establecido si estos cuerpos dejados sobre el asfalto a primera hora de hoy estaban incluidos en esta cifra o si pertenecían a otros operativos, lo que elevaría el número de fallecidos.

Sobre las 09:00 horas el mismo medio confirmó que esa cifra había subido a 50, y que no formaba parte del balance oficial publicado en la noche del martes. así las cosas, la cifra de fallecidos superaría el centenar.

En declaraciones al citado medio, el secretario del primer ministro, el coronel Marcelo de Menezes Nogueira, informó que estaba al tanto de los cuerpos en la plaza y que está investigando lo sucedido.

Los cuerpos se encontraban en la zona boscosa de Vacaria, en la serra da Misericórdia, donde se concentraron los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los narcotraficantes. Los residentes afirmaron que aún hay muchos cadáveres en la cima de la colina .

El activista Raull Santiago fue uno de los que ayudaron a recuperar los cuerpos del bosque. “En 36 años en la favela, habiendo presenciado varias redadas y masacres, jamás había visto algo como lo que veo hoy. Es algo nuevo. Brutal y violento a un nivel desconocido”, declaró.

Según la información obtenida por G1 el propósito del traslado de los cuerpos es facilitar la identificación por parte de los familiares.

Cuerpos abandonados en el hospital

Previamente, los vecinos trasladaron seis cuerpos en una furgoneta Kombi al Hospital Estatal Getulio Vargas. El vehículo llegó a gran velocidad y se fue de la misma forma.