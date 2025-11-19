El desesperado pedido de Yolanda: volver a Venezuela con sus hijos por violencia de su ex

Locales

Yolanda García nació en Venezuela hace 39 años y en 2019 emigró a Uruguay con su hija, que actualmente tiene 10 años. Ahora, la mujer, veterinaria de profesión y radicada en Lascano, Rocha, reclama desesperadamente volver a su país tras vivir una terrible situación familiar.

En contacto con Montevideo Portal, contó que tuvo un hijo en 2021 con un hombre uruguayo, quien la sometió durante años a violencia doméstica. A causa de esto, la pareja se separó en 2023 y García comenzó los trámites para volver a su país de origen junto a sus dos hijos, ya que toda su familia vive allá (en la ciudad de Coro, estado Falcón).

La mujer intentó conseguir el permiso del padre para que su hijo nacido en Uruguay tuviera pasaporte, pero no tuvo éxito: “El padre tiene que dar permiso primero para poder sacar el pasaporte y tenemos que ir ambos padres. En un inicio, él me dijo que sí, pero yo pagué la cita del pasaporte y él no se presentó”.

Ante esto, acudió a la Justicia, y en 2023 tuvo una primera audiencia para solicitar que permitieran el viaje de su hijo a pesar de la negativa del padre. Además, García indicó que el permiso es necesario no solo para sacar el pasaporte, sino también para la migración del niño, que tiene cuatro años.

La jueza que tomó su caso le dijo que necesitaba tener los tres pasajes para expedir su permiso. García estuvo dos años para poder reunir el dinero suficiente para comprarlos: 1.980 dólares.

Ahora, tras una nueva audiencia, la Justicia rechazó darle permiso a la mujer, por lo que expresa su desesperado reclamo, a contrarreloj, pues los pasajes son para viajar el 17 de diciembre.

Según explicó García, la abogada defensora del padre argumentó que “la entrada a Venezuela la haría a través de mulas y canoas”, lo que “es totalmente falso”.

El hombre llevó tres testigos a su favor: su padrastro y dos tíos políticos, quienes ayudaron a criarlo. La mujer aseguró que dijeron que ella “iba a irse a Venezuela para no volver y se llevaría a su hijo en una valija”.

“Solicité derecho a palabra, ya que todo lo que se decía eran mentiras o hechos contados a medios o a beneficio del padre, pero se me negó hablar. La persona que dictó la sentencia sin escuchar mis alegatos y confiando solo en el testimonio del padre y de las personas que fueron a su favor fue la doctora María Paula Irastorza Goyenola, jueza letrada de Rocha de 4º turno”, sostuvo García.

La mujer aún sufre por los repetidos hechos de violencia doméstica perpetrados por su expareja.

“Me dio golpes hasta más no poder. No sentía apoyo de nadie. Fue sostenido en el tiempo. Yo le decía a mi jefe que por favor me sacara de esta casa, porque cuando a mí me contrataron me dijeron que yo iba a tener mi casa. Yo estaba en la nada [económicamente]. ‘Yo no puedo tolerar esto; mira, a mí se me dificulta ya venir a trabajar por los golpes que él me da.’ Cuando me cambiaron de casa fue porque yo, en una reunión donde estaban todos los jefes, me levanté la camisa para que vieran cómo estaba golpeada. Cuando me cambiaron de casa, fue la última vez que él me golpeó”, dijo, entre lágrimas.

La mujer envió fotos a Montevideo Portal en las que se ven lesiones y moretones en su torso, piernas, pies, brazos y espalda. Si bien sus hijos no fueron golpeados por el hombre, la hija de 10 años presenció las agresiones en varias ocasiones.

Lo que García reclama es llevar el caso “ante la instancia del juez superior”, al tiempo que admite no conocer del todo las leyes uruguayas.

“Yo solicité el permiso [en 2025] y se tardaron cuatro meses para darme la audiencia. Y obviamente me lo hicieron cerca para que no me diera tiempo de apelar. Después de que fijaron la fecha de la audiencia, me la cambiaron para un día antes. No me da chances a apelar porque los pasajes son para el 17 [de diciembre]. Lo que estoy buscando es una ayuda para que eso vaya a una instancia superior, que salga de ese círculo vicioso de aquí”, afirmó, en referencia a Lascano.

“Tardé dos años en reunir los pasajes, y no es para nada fácil. Yo les dije a ellos en esa audiencia que no había comprado los pasajes por lo costoso que es, y quedó escrito que ella dice que traiga todos los requisitos con el pasaje para otorgarle el permiso si el padre no acepta. Ahora, ya después de dos años, la misma jueza me dice que no voy a viajar”, expresó García.

La mujer desea volver a Venezuela, pero aseguró que no podría quedarse a vivir allí, porque perdería la tenencia de su hijo nacido en Uruguay.

