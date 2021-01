El desempleo alcanzó a unas 194.000 personas en noviembre, según datos del INE

Economía

El Instituto Nacional de Estadística (INE) presentó las cifras de actividad, empleo y desempleo de noviembre. En estos datos, si bien se vislumbra un panorama levemente mejor que en octubre, se halla una de las tasas de desempleo más alta en los últimos años.

Las cifras oficiales indican que la población en edad de trabajar abarcaba a aproximadamente 2.892.000 personas en noviembre, pero solo 1.784.000 integran la llamada población económicamente activa (PEA).

La PEA está conformada por los ocupados, que representan el 89,1%, o sea 1.590.000 personas, y los desocupados, que son un 10,9%, es decir, 194.000.

La tasa de desempleo, no obstante, se ubicó tres décimas por debajo de la de octubre, que era 11,2%. La tasa de actividad subió tres décimas para ubicarse en 61,7% y la de empleo subió cinco décimas hasta ubicarse en 55%.

La estimación de la tasa de empleo para Montevideo se ubicó en 58,1% y para el interior en 52,9%. A su vez, se registró un subempleo de 9,6% y un no registro a la seguridad social de 21,8%.

En cuanto a la tasa de desempleo, para Montevideo se ubicó en 8,4% y para el interior en 12,5%. La desocupación entre las mujeres es seis puntos porcentuales mayor a la de los hombres (14,1% y 8,1%, respectivamente).

"Entre los inactivos que declaran estar disponibles para trabajar pero no buscaron trabajo (69.900 personas aproximadamente), un 25,2% no buscó por motivos de estudio, lo que representa 0,4 puntos porcentuales inferior con respecto al mes anterior (25,6%). Un 8,1% dice que no buscó por la coyuntura de la pandemia, lo que representa 1,2 puntos porcentuales superior a la calculada para el mes pasado (6,9%)", indica el informe del INE.

