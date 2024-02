El descargo de diputada colorada por dichos de Zubía sobre relaciones de niñas de 12 años

Política

Tras las polémicas declaraciones realizadas por el diputado Gustavo Zubía, quien al referirse a los delitos por explotación y abuso sexual dijo que “en determinadas circunstancias, sobre todo en las violaciones ope legis, la mujer tiene 12 años y está contentísima de mantener relaciones con individuos de 26 años”, fueron varias las reacciones de distintos dirigentes políticos que criticaron al legislador colorado.

Entre ellas, también una integrante del Partido Colorado, la diputada María Eugenia Roselló, desarrolló y compartió a través de sus redes sociales un análisis sobre lo expresado por Zubía, en el que le remarcó al legislador que “la sensibilidad y gravedad del tema amerita extremar los cuidados cuando expresamos opiniones”.

“Zubía manifestó que puede haber casos de niñas de 12 años que estén ‘contentisimas’ de mantener una relación sexual con alguien de 26 años, y que aun así se trata de una violación, de un delito penal en virtud de que la ley no admite pruebas en contrario”, reflexionó Roselló.

En esta línea, la representante comenzó su misiva explicando el contexto de las declaraciones de Zubía en Desayunos Informales y la actual normativa jurídica.

“Los comentarios que generaron la polémica fueron vertidos por Zubía al ser consultado sobre los casos de delito de violación sin violencia física. En este marco el diputado puso como ejemplo la violación ope legis, regulada en el artículo 22 [numeral 1) del Código Penal (CP). Cabe recordar que, de acuerdo con dicha norma, la violencia se presume (es decir que la ley da por hecho la existencia de la violencia) cuando la víctima es menor de 15 años. No obstante, se admite prueba en contrario (es decir que se puede destruir la presunción legal) cuando se den dos requisitos acumulativos: la víctima tiene 13 años cumplidos y la diferencia de edad entre la víctima y el autor del delito no sea mayor de 8 años”, señaló Roselló.

Sobre el marco jurídico, la diputada ejemplificó: “Esto implica que nuestro CP admite la validez del consentimiento de una niña o niño de 13 años para tener relaciones sexuales con un adulto de 21 años. En cambio, si el adulto tiene 22 años, no se admite que la misma niña o niño consienta la relación sexual. Hago esta aclaración porque creo que aquí está el tema de fondo, lo más aberrante de la cuestión”.

En este sentido, Roselló cuestionó como el CP valora el consentimiento de una niña si el sujeto tiene hasta 21 años o a partir de 22 años.

“A mi juicio una niña de 13 años no es más madura o ‘menos niña si está frente a un hombre de 21 años o frente a uno de 22 en adelante (hablo de niña y hombre porque es la situación por lejos más frecuente). El embarazo de una niña de 13 años es una tragedia y un flagelo cuya magnitud no puede depender de la diferencia de edad entre la niña y el adulto”, dijo.

Para culminar, la diputada colorada cuestionó y propuso “seriamente pensar si es admisible que una niña de 13 pueda consentir una relación sexual con un adulto”.

“Más aún cuando vemos la incoherencia de que la edad requerida para contraer matrimonio es 16 años y que actualmente la tendencia mundial es subir dicha edad a 18 años. Hasta el año 2020, el CP admitía que se probara el consentimiento de la niña de 12 años, y sin referencia alguna a la edad del adulto (fue con la LUC que pasamos de 12 a 13 años y se agregó lo de la diferencia de edad), recordó el legislador.

Finalmente, Roselló dijo que “no está de acuerdo con el tenor literal de las palabras” expresadas por Zubía, por lo que considera que las declaraciones fueron “infelices e inexactas”.

“Al mismo tiempo, si me preguntan si lo anterior equivale a decir que el diputado Zubía realizó una apología de la violación, o de la pedofilia, o que minimizó las situaciones de delitos de violación, mi respuesta también es negativa. La forma de expresarse del diputado no fue acertada. Debió ser más cauteloso al momento de elegir las palabras. Eso es así. Pero esto no es sinónimo de aceptar o naturalizar el delito de violación ni ningún tipo de abuso que se cometa hacia niñas, niños o adolescentes”, puntualizó la colorada.

