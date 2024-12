El descargo de Nelson Fernández tras fallo del caso Ana Inés Martínez por acoso laboral

Judiciales

Montevideo Portal

Tras el fallo judicial que dio lugar a la demanda por acoso sexual que hizo la periodista Ana Inés Martínez contra Canal 10, pero no a la denuncia por acoso laboral, el director de Subrayado, Nelson Fernández, se descargó en su cuenta de Facebook.

El juez Luis Fourment dio por no probado que haya habido presunto acoso laboral y despido abusivo contra Martínez, aunque sí condenó a Canal 10 a pagar US$ 15.724 a la comunicadora por la existencia de acoso sexual de quien en ese entonces era el gerente general del medio de comunicación, Alejandro Cattaneo.

Por su parte, Fernández se refirió en la red social a “meses de campaña de difamación” y dijo que cayó “el invento”.

“Ser decente. Luego de meses de campaña de difamación, cae el invento. Si mis padres vivieran, hoy tendrían un buen día: su hijo no les falló. La sentencia judicial es contundente. No hubo acoso laboral. No hubo despido abusivo. No hubo vinculación alguna de la relación laboral con el episodio sexual. La denuncia no fue por acoso sexual, que se dejó pasar en su momento y durante casi un año sin hacer nada: fue de reclamo de US$ 400.000 con el argumento de que, por un caso de esa naturaleza, se la persiguió y se la despidió. El expediente tiene todo el detalle de lo ocurrido. El juez de Trabajo desestimó todo lo que me quisieron vincular. Todo. Todo, sin fisura alguna; sin mínima duda. Me indigna la calumnia, la difamación, la trivialización de figuras delictivas graves. Me indigna la gente que busca dinero por métodos espurios. El que pretendía que esto fuera un caso modelo, lo logra como bumerán, porque el que actúa mal no puede ganar”, escribió Fernández.

Y agregó: “Hay que ser decente, no una vez ni de vez en cuando: hay que serlo siempre. Para algunos, la decencia no les es fácil, pero en el final de la película caen las máscaras y la verdad desnuda cae con el telón. Entonces es cuando el final es feliz para las personas de bien. Hay que ser decente siempre”.

En su publicación, Fernández compartió una foto del monumento El Trabajo ubicado en Parque Batlle, donde suele salir a caminar.

“Los testigos en su generalidad declararon que la actora fue despedida en el marco de una reestructura de la empresa por la que se vio obligada a reducir la plantilla de funcionarios, ya sea mediante despidos o incentivos de jubilación”, indica el fallo judicial.

Con respecto al acoso laboral, que Martínez argumentó que se dio luego de que ella se negara a cumplir favores sexuales, el juez indicó que “no ha quedado probada la existencia de la vinculación alguna entre el acoso sexual y el despido de la actora”. La periodista, a través de Ceretta, presentará un recurso de apelación para que esta acusación vuelva a ser valorada por la Justicia.

Al respecto, la comunicadora también se expresó en la red social X sobre el caso de acoso laboral, ya que ella y su representante legal entienden que el fallo fue “contradictorio” al haber una condena por acoso sexual y no asociar este hecho a los cambios en el vínculo laboral que tuvo con sus superiores.

“No se desestimó. El juez no encontró aún pruebas suficientes que lo comprueben. Es difícil testificar el acoso laboral porque uno no anda grabando y los que tienen antecedentes en este tipo de acusaciones son hábiles para llevarlo a cabo. Los testigos que pueden dar fe de esto son actuales empleados y no quisieron salirme de testigos por miedo a perder el trabajo. Pero no todo está dicho sobre este punto. Queda mucho aún porque por supuesto que apelaremos, a ver si el Tribunal ve lo que este juez que sí condenó a Canal 10 por acoso sexual no vio, y entiende que también hubo acoso laboral con posterior despido a causa de todo lo primero”, escribió Martínez.

No se desestimó. El juez no encontró aún pruebas suficientes que lo comprueben. Es difícil testificar el acoso laboral porque uno no anda grabando y los que tienen antecedentes en este tipo de acusaciones son hábiles para llevarlo a cabo. Los testigos que pueden dar fe de esto… https://t.co/NpwohPRyZ5 — A. Inés Martínez (@AnaInesMartinez) December 4, 2024

Montevideo Portal