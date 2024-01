Curiosidades

El desamor: zoo de EE. UU. permite nombrar una cucaracha como tu ex y luego verla morir

En un par de semanas llega San Valentín, esa fecha en que las parejas celebran el amor a través de flores, chocolates y gestos románticos.

Sin embargo, algunas personas solteras pueden no disfrutar de esta festividad. Para ayudarlas, un zoológico de Estados Unidos (EE. UU.) ideó una ingeniosa forma de ayudar a los descorazonados y, de paso, recaudar dinero.

El Zoológico de San Antonio (Texas) creó el evento “Cry Me a Cockroach Fundraiser”, un juego de palabras que surge de la expresión “cry me a river” (“llorá todo lo que quieras”).

“Sé parte de la sensación global y extermina tu pasado y apoya una causa noble con la recaudación de fondos Cry Me a Cockroach. Nombra simbólicamente una cucaracha, una rata o un vegetal en honor a tu ex o a alguien no tan especial y el Zoológico de San Antonio te ayudará a aplastar tu pasado, un verdadero sanador de desamor, al alimentar con tu selección a un animal residente”, reza el comunicado del zoológico en su página web.

Darle nombre a un vegetal cuesta US$ 5; a una cucaracha, US$ 10, y a una rata, US$ 25. Se puede donar desde cualquier país ya que la recaudación de fondos es global.

“Como parte de la donación, recibirás una tarjeta digital descargable del Día de San Valentín que muestra tu apoyo a la recaudación de fondos Cry Me a Cockroach”, afirma el zoológico.

En tal sentido, de acuerdo con la publicación, la donación “continuará ayudando al Zoológico de San Antonio en [su] misión de asegurar un futuro para la vida silvestre”.

