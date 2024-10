El derrame “nunca funcionó”, dijo Álvaro García al lanzar lista 76 con Di Candia

Elecciones 2024

La agrupación del Frente Amplio (FA) Progresistas presentó este miércoles de manera oficial su lista 76 para Senadores y Diputados.

Estas listas están lideradas por el exdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) Álvaro García y el exintendente de Montevideo Christian Di Candia, respectivamente.

Al hacer uso de la palabra, García comentó que el nombre del sector “define” a sus integrantes. “Queremos un país en que nadie quede atrás. […] No un país para algunos que traccionen y que, por derrame, vayan cayendo las cosas para los demás, que son en general las grandes mayorías; eso nunca funcionó (no funcionó en Uruguay, no funciona en el mundo), por tanto esta mirada progresista para nosotros es el eje central”, reflexionó el actual coordinador programático del FA.

Según señaló, además, en el armado de la lista tuvieron “un cuidado muy particular en materia de los equilibrios”, en materia de género y en lo territorial.

Sobre este punto, Di Candia opinó que es en el territorio donde “se encuentran las dificultades, pero ahí es donde también hay que encontrar las soluciones”.

“Nosotros proponemos entonces, para Montevideo, un equipo de compañeros y compañeras que no solamente conocen el territorio; conocen la gestión de [la capital], conocen los diferentes problemas y dificultades que tienen los vecinos y vecinas para intentar encontrar respuestas desde el Parlamento”, sostuvo el exintendente.

Finalmente, señaló que “en los próximos días” contarán cuáles son algunas de sus iniciativas legislativas “en varios temas”.

“Sí quiero adelantar, porque ahora está bastante de moda tomar poses con el bienestar animal que el viernes, que es el Día del Animal, vamos a estar proponiendo algunas propuestas muy concretas”, acotó.

Del acto de lanzamiento de la lista participaron los candidatos a presidente y vicepresidenta de la coalición de izquierda, Yamandú Orsi y Carolina Cosse.

