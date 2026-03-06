Economía

El dato de empleo que sorprende en EE.UU.: cuántos puestos se perdieron en febrero

El empleo en Estados Unidos cayó sorpresivamente en febrero y la tasa de desempleo subió, según datos oficiales publicados el viernes, lo que alimentó las preocupaciones sobre un enfriamiento del mercado laboral.

La mayor economía del mundo perdió 92.000 puestos de trabajo el mes pasado, tras un aumento de 126.000 empleos en enero, informó el Departamento de Trabajo.

La tasa de desempleo subió ligeramente a 4,4% desde el 4,3% el mes anterior.

Los economistas habían anticipado ampliamente una fuerte desaceleración en el crecimiento del empleo, pero no una caída.

La fuerte caída general del empleo se debió a un descenso de puestos en el sector de la salud, señaló el Departamento de Trabajo. “El empleo en el sector de la información y en el gobierno federal siguió mostrando una tendencia a la baja”, agregó el informe.

Sin embargo, esto no basta para explicar un retroceso de tal magnitud. Es que sobre todo, los meses anteriores han sufrido importantes revisiones a la baja.

El informe de enero, que había sido considerado muy bueno, ahora lo es un poco menos. Y la actualización de los datos muestra que Estados Unidos ya había eliminado empleos en el mes de diciembre.

“La historia económica acaba de cambiar de forma espectacular. (...) Las preguntas relativas a una posible recesión vuelven a estar sobre la mesa”, afirmó en X Justin Wolfers, profesor de economía en la Universidad de Míchigan.

El informe agrega que “el empleo en el sector de la información y en el gobierno federal siguió mostrando una tendencia a la baja”.

Si la tendencia continúa, complicará los intentos del presidente Donald Trump de aliviar la creciente preocupación por el costo de la vida.

El principal asesor económico de la Casa Blanca, Kevin Hassett, dijo en una entrevista el viernes que la economía estadounidense es “realmente fuerte” a pesar de la pérdida de empleos.

Hasset le dijo a CNBC que los observadores deberían “tomar el promedio de varios meses” cuando se trata de las cifras de contrataciones, y añadió que los datos más recientes están dentro de lo previsto “porque la inmigración ha bajado tanto que el nivel de equilibrio del empleo probablemente se sitúa en el rango de 30.000 o 40.000 puestos de trabajo (creados) al mes”.

“Es coherente con todo lo demás que estamos viendo, que es que la economía es realmente fuerte”, afirmó.

AFP.