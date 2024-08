El cruce entre Cristina Lustemberg y Ney Castillo por “politizar el tema de la infancia”

Política

La diputada del Frente Amplio Cristina Lustemberg, quien se ha especializado en el Parlamento en impulsar políticas de apoyo a la primera infancia, salió al cruce en X del director del Servicio de Hemato Oncología Pediátrica del Hospital Pereira Rossell, Ney Castillo.

Castillo, que fue candidato a intendente de Montevideo por el Partido Colorado, había cuestionado en primera instancia una publicación de la representante frenteamplista, perteneciente al sector PAR y El Abrazo.

Ante la divulgación de un spot partidario de Lustemberg, Castillo replicó: “Es una lástima politizar el tema de la infancia, todos tenemos responsabilidad y deudas que cubrir. Voto por un proyecto de Estado que las asume. Voto por el diálogo y los acuerdos, si realmente queremos a la infancia como prioridad”.

Frente a la respuesta de su colega, también doctor, Lustemberg se manifestó sorprendida por la referencia de Castillo.

“Ney, me extraña de sobremanera tu comentario teniendo en cuenta que me podés llamar. Aunque no suelo contestar por aquí, elijo aclarar algunas cosas con el mayor respeto, ya que considero que son pertinentes. Con tu vasta trayectoria política, me sorprende la connotación negativa que le das a politizar un tema. Sabes bien que, sin una prioridad política significativa, este tema no avanzará, como ha sucedido durante mucho tiempo con la infancia. Pero si te referís a tener rédito electoral con el tema, bien sabés que no es mi caso, los años de compromiso así lo demuestran, no lo preciso aclarar”, escribió.

Y añadió: “Soy de acciones y no de Twitter [X], el trabajo y las iniciativas que he presentado así lo demuestran. Siempre me vas a encontrar asumiendo las responsabilidades y reconociendo las deudas, me vas a ver votando por diálogo y acuerdos; también me vas a ver siempre en los temas cómodos e incómodos, no solo en los que están de moda, sino en los que cambian la vida de las personas, y también por políticas de Estado que trasciendan los partidos y los gobiernos. No tengamos miedo en campaña a explicar lo que vamos a hacer si somos elegidos, porque justamente por y para eso nos eligen, y es bueno decirlo, sobre todo si las propuestas no son publicitarias, sino que vienen basadas en muchos años de trabajo y en compromisos reales. Te mando un gran abrazo, y cuando quieras podemos conversar sobre cómo trabajar entre todos los partidos para asumir las deudas que se discuten mucho, pero que aún no se han encarado”.

