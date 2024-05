El crack de la semana: Rolo, el perro que salvó a su familia de un incendio en Maldonado

Locales

Un perro llamado Rolo se convirtió en héroe después de haber salvado a su familia durante los últimos días de abril. Es que el can fue quien despertó a Nicolás, Carolina y al bebé Rufino cuando su nueva casa en Chacras del Pinar, en Maldonado, comenzó a prenderse fuego.

Según relató Nicolás a FM Gente, la familia logró salir de su hogar, al que se habían mudado un día antes, en “pocos minutos”. “Si no es por Rolo, no estábamos acá, hubiéramos muerto calcinados”, dijo el hombre al medio local.

El pasado 29 de abril, a las 3:30, el entretecho de la chimenea de la casa de la familia comenzó a incendiarse cuando los tres humanos dormían. Sin embargo, Rolo se percató de la situación y los salvó.

El “amigo de la familia”, como lo llamó Nicolás, se dirigió hacia el dormitorio, saltó sobre la cama y, con su pata, llamó a Carolina. De este modo, la familia logró despertarse a tiempo y pudo escapar de la trágica escena, que dejó la casa consumida por el fuego.

“A los 10 segundos de que nos fuimos de casa al portón para esperar a los Bomberos, explotó todo. Fue una locura, y en ocho minutos, más o menos, se consumió”, contó Nicolás.

Para la familia, la situación fue una “desgracia con suerte”. “Si no fuera por Rolo, no estábamos acá, hubiéramos muerto calcinados”, consideró el hombre. “Estamos vivos, que no es poca cosa”, concluyó.

Después del trágico momento, la familia recibió ayuda de una campaña solidaria que llegó a varios puntos del país. Además, Carolina y Nicolás se encargaron de donar las cosas que tuvieran repetidas a otras personas que las necesitaran.