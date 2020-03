El coronavirus pone en jaque al sector empresarial: ¿cuál de ellos logra mantenerse?

Economía

El avance del coronavirus ya afectó y afecta a gran parte de los comercios y servicios de nuestro país. Sectores relacionados al turismo como la gastronomía, las agencias de viajes, ls hotelería, entre otros, están siendo duramente golpeados por esta pandemia. La crisis ya está instalada y esto lo reflejan los números que brindó el Banco de Previsión Social, donde ya hay casi 60.000 trabajadores que fueron enviados al seguro de paro.

Sin embargo, como en todas las crisis, hay algunos sectores que salen beneficiados o pueden subsistir. Uno puede pensar que servicios como los que prestan las grandes superficies (supermercados), las farmacias y los sectores tecnológicos son algunos de los que podrían haber salido favorecidos.

Montevideo Portal se comunicó con el presidente de la Cámara de Industrias, Gabriel Murara, para conocer su opinión al respecto. En primer lugar, Murara dijo que algunos sectores puntuales de la industria tecnológica pueden salir beneficiados, pero que "no son relevantes" si uno tiene una mirada macro de la situación. "A lo mejor pueden mantenerse en el mismo nivel o un poco menor a lo que tenían", aseguró Murara.

Sin embargo agregó que no hay que olvidarse que hay sectores que cuando empezó a gestarse esta pandemia su actividad se redujo a cero como lo es en el turismo. "Esta gente que está en cero, no tiene ánimo de ir a comprar al supermercado. Entonces me costaría pensar en un sector que se estaría beneficiando con esto", sostuvo el presidente de la Cámara de Industria.

"Además, en el área tecnológica no hay una incidencia laboral. Si vos pensás que solo este mes van ir 70 mil personas al seguro de paro y toda la industria tecnológica tiene 15 mil personas, esto no mueve los números aunque alguna empresa esté vendiendo un poco más. En el tema macro no mueve nada, entonces decir ‘beneficiado' es demasiado premio", agregó.

Por otra parte, el presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales, Gerardo García Pintos, dijo a Montevideo Portal que la situación en los diferentes tipos de comercios y servicios "la situación es muy dispar".

Al igual que Murara, García Pintos dijo que los sectores relacionados al turismo son los que están siendo más afectados, pero otros como el agropecuario están subsistiendo normalmente.

"Uno se imagina que debe haber un ganador en este tipo de situaciones, pero en general somos todos perdedores. Evidentemente, si las compras se están concentrando más en las grandes superficies puede que tenga un poco más de ventas", dijo.

Con respecto a aquellas empresas que están en el rubro tecnológico, García Pintos dijo: "Probablemente estén funcionando más y el internet también, pero los que pueden hacer teletrabajo realmente no es la mayoría. Te imaginás que las telecomunicaciones están a full y la televisión está siendo mucho más utilizada, pero son pequeños tipos de actividad".

En concreto, la situación para el sector empresarial es compleja. Los sectores como el turismo están paralizados, pero otros están manteniendo su nivel de ventas como los son los supermercados, farmacias o empresas con servicios tecnológicos. Esta situación, como todo lo que está pasando en la pandemia, es dinámico por lo tanto podría verse modificada de acuerdo a las diferentes circunstancias que vayas sucediendo.

