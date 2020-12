El contacto del contacto y cómo proceder: “Guardarse es reducir la sociabilidad al mínimo”

Política

El ministro Pablo Mieres dijo que “el contacto del contacto” con un positivo de COVID no tendrá justificada la falta al trabajo, como sí la tiene el “contacto de positivo”.

Montevideo Portal

El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, explicó este lunes cuál es la idea de "guardarse" si uno estuvo en contacto con una persona que fue contacto directo de un positivo de COVID-19.

Mieres dijo que "la indicación sigue siendo la misma" para aquellas personas que tuvieron contacto directo con un positivo, es decir, que tienen que hacer cuarentena y llamar a su prestador de salud para que le hagan el hisopado.

En cambio, "los contactos de contactos", es decir, las personas que tuvieron contacto con otra persona que estuvo en contacto con un positivo, "simplemente deben extremar sus cuidados, deben tener precauciones, reducir la sociabilidad al mínimo posible".

Sin embargo, dijo Mieres sobre los contactos de contactos, "no implica que dejen de trabajar".

"Obviamente, si se puede hacer el trabajo a distancia mejor, como ha sido sugerido ayer, pero no implica que haya una situación de retiro del trabajo", expresó el ministro.

"Guardarse significa reducir la sociabilidad al mínimo y extremar los cuidados de higiene, de contactos, pero no implica dejar el trabajo. Eso es importante decirlo, porque ustedes se imaginan, si cada contacto de contacto tuviera que dejar el trabajo estamos en una situación extremadamente multiplicada, y además no tiene sentido, porque los hisopados van a ser mucho más rápidos en relación al momento en que se solicitan, con lo cual la incertidumbre se va a disipar muy rápidamente y eso va a ayudar entonces a que el contacto de contacto pueda saber rápidamente si está en una situación donde debe él mismo cuarentenarse o no", apuntó el ministro.

"En el caso del contacto directo implica una retracción también del trabajo, en cambio, al contacto de contacto lo que se pide es que tenga el cuidado mayor posible por el riesgo", añadió Mieres.

El ministro también repasó qué pasa con aquellas personas que, sin saber si tienen la enfermedad, tienen que cuarentenarse por haber estado en contacto con un positivo y, por tanto, necesitan dejar el trabajo por unos días. "El contacto directo que tiene que dejar de ir a trabajar está cubierto desde marzo. Eso no se ha modificado".

"Hay que tener la certificación médica. Hay unas 3.000 o 4.000 personas promedio en los meses anteriores que figuraban cobrando el subsidio por enfermedad por la causal de cuarentena", amplió.

Montevideo Portal