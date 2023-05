El consejo de Mujica para jóvenes españoles que votan por primera vez: “No sean fanáticos”

Política

El expresidente José Pepe Mujica fue entrevistado por el programa El Intermedio, en el que dialogó con Andrea Ropero acerca de la situación de la guerra entre Rusia y Ucrania. Además, la periodista le pidió al político un consejo para los jóvenes españoles que votan por primera vez en las elecciones autonómicas y municipales del próximo 28 de mayo.

“Que vote con la cabeza y con el alma. Primero, que tomen partido pero que no sean fanáticos, que no ofendan a quienes piensan distinto, porque al otro día de las elecciones tienen que aprender a convivir”, sugirió.

Según el expresidente, “tenemos que tener una cierta capacidad para permanente negociar”; si en esas negociaciones no se puede lograr un 100, se pueda lograr 30 o 40 “y seguir luchando para conseguir más”.

Mujica dijo que “las mejoras no caen del cielo regaladas por los dioses”, sino que vienen porque “hay gente que se organiza, lucha, y patea, y se junta con otros”. “No hay grandes caudillos que cambien la historia humana; la cambia la fila india, así fue la lucha contra la esclavitud, así fue la lucha por las ocho horas, así es la lucha por la equidad del mundo feminista”, complementó.

Al ser consultado por Ropero acerca del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, Mujica respondió: “Las guerras se terminan de dos maneras”. Para el exmandatario, “hay una en la que uno destroza al otro y venció, pero cuando eso no se puede dar, cuando hay un peligro atómico de un lado y del otro, que empiezan con armas tácticas atómicas y después no podamos pararlo, no hay otro camino que una negociación política inteligente”.

“Si por prejuicio no la buscamos, nos exponemos al riesgo de desembocar en un conflicto nuclear”, continuó. En tanto, aseguró: “Ese es el riesgo que tenemos por delante, no se trata de darle la razón a Rusia, tampoco se le puede amenazar con la OTAN [Organización del Tratado del Atlántico Norte] parada en la frontera”.

“Aquí tenemos la enorme contradicción: tenemos que tomar decisiones con la realidad y es mejor un poco de prudencia”, expresó.

“Como en todas las guerras: lo primero que muere es la verdad, y lo segundo el raciocinio”, concluyó.