Policiales

El conductor de la moto que chocó con el ministro Negro fue dado de alta

Montevideo Portal

El motociclista de 25 años que protagonizó un accidente tras impactar contra el vehículo del ministro del Interior, Carlos Negro, fue dado de alta luego de afrontar una operación y de haber estado dos días hospitalizado.

El siniestro se dio en las calles León Pérez y Capitán Basilio, en el barrio Cerrito de Montevideo. El jerarca no respetó un cartel de pare y además tenía la libreta de conducir vencida.

Tras esto, el Juez de Faltas que trabaja el caso dispuso que el titular del Ministerio del Interior (MI) tendrá un plazo de dos meses para presentar una licencia de manejo vigente.

El pedido de la Justicia se da en medio de la polémica, ya que legisladores de la oposición salieron al cruce tras el siniestro y —en algunos casos — pidieron la renuncia del jerarca.

Montevideo Portal