El comunicado de varios bares a la intendenta Cosse por la extensión horaria

Locales

"Estamos llegando a un punto de no retorno", señalaron los comerciantes, que piden que "la prudencia no se transforme en burocracia". Este jueves el Cecoed de Montevideo trata el tema

La intendenta Carolina Cosse convocó al Centro Coordinador de Emergencias (Cecoed) para el mediodía, con el objetivo de analizar la respuesta que dio Salud Pública a su pedido de informes sobre la situación sanitaria en Montevideo.

La semana pasada, Cosse envió una carta al ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, a quien le pidió un informe pormenorizado sobre la situación epidemiológica de Montevideo. La respuesta llegó este martes, anunció Cosse, motivo por el que este jueves habrá una jornada de análisis.

De esta reunión podrían derivarse nuevas medidas y también una resolución sobre la extensión horaria de bares. Pese a que el Gobierno habilitó la posibilidad de extender de medianoche a las dos de la mañana la actividad de los locales gastronómicos, Montevideo no autorizó por el momento la extensión.

Un grupo de 14 bares tradicionales de Montevideo publicaron un comunicado dirigido a la intendenta, explicando la situación que viven actualmente debido a la emergencia sanitaria.

"Por este medio queremos hacerle llegar nuestro pedido y apreciaciones referentes a la extensión de horario de establecimientos gastronómicos y afines, así como también la habilitación de espectáculos públicos. Es necesario y urgente comunicarle a usted ya su equipo de trabajo que nuestro sector se encuentra en una situación realmente insostenible. Los colectivos que suscribirnos esta carta (colectivos de centros culturales, pubs con salas y bases nocturnos) hemos vivido el cierre total de nuestros establecimientos al comienzo de la pandemia para luego abrir bajo el cumplimiento de protocolos y restricciones horarias que afectaron de manera alarmante nuestra productividad e ingresos", señala el comunicado.

"Asimismo, en varios de los locales que abajo subscriben, se realizaban de manera habitual espectáculos públicos (teatro, música, exposiciones, tertulias, etc.); la prohibición de los mismos ha desembocado en la pérdida de fuentes laborales de técnicos y artistas. Nuestros colectivos han dado su mayor esfuerzo en la lucha por la supervivencia pero estamos llegando a un punto de no retorno", agrega.

"En los últimos días vimos con mucha tristeza como algunos lugares tan importantes para nuestro circuito cultural cerraron sus puertas (Café Bacacay, Blast) Nos rehusamos a normalizar esto y no queremos ver a ningún otro colega 'bajando la persiana'", solicitan los comerciantes.



Recuerdan que en la última conferencia que dio el presidente de la República se alegraron mucho "al escuchar la resolución de extender dos horas el horario del sector gastronómico así tomo la habilitación con aforos mínimos de los espectáculos públicos". "Lamentablemente la alegría duró poco ya que la intendencia de Montevideo comunicó que no realizaría cambios por el momento. Entendemos que la salud pública debe estar primero y nos parece responsable y adecuado que procure garantías y el aval del MSP, pero le rogamos que la prudencia no se transforme en burocracia. Somos cientos de familias las que están esperando dicha reunión para ver cómo continuaremos y necesitarnos respuestas claras y urgentes", señalan los locales.

"En este período del año, donde el día es más largo, la gente lógicamente sale más tarde. Por lo cual la restricción horaria que rige actualmente, sumado a la disminución de gente en la capital así como el cambio de comportamiento de las personas que ya de por sí optan por salir menos, no nos permite generar los ingresos necesarios para seguir abriendo. Agradecemos las medidas que han tomado desde la comuna, pero son completamente insuficientes", recuerdan.

"El apoyo económico es el único que puede subsanar el perjuicio económico. Sabemos que esto es difícil, por eso pedimos simplemente facilidades para trabajar y confianza en los protocolos y en la aplicación de los mismos. Lamentablemente nos encontramos acumulando deudas y algunos de los bares que abajo suscriben han optado por permanecer cerrados al no poder cubrir los costos básicos. Con orgullo, es bueno decir, que varios de nuestros colectivos han sido participes activos y solidarios durante la pandemia, implementando ollas populares desde nuestros establecimientos, entendiendo la importancia de aportar desde el lugar que cada uno pueda en momentos tan difíciles para todos. Estamos a las órdenes para cualquier reunión que crean pertinente. Agradecernos su tiempo. Quedamos a la espera de dicha resolución, la cual deseamos, por el bien de nuestro sector y fuentes de trabajo, sea positiva", concluye el comunicado.