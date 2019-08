El comunicado de la Cancillería uruguaya no pasó inadvertido a políticos y medios de EEUU

Internacionales

Cuando la Cancillería uruguaya emitió el comunicado de advertencia a los compatriotas que piensan viajar a Estados Unidos, tras los tiroteos en masa registrados allí, los chistes sobre lo intrascendente que podía resultarle al país norteamericano la opinión uruguaya estuvieron a la orden del día (o del tuit).

Sin embargo, en el clima que vive actualmente Estados Unidos, con un debate sobre el control de armas y la repetición de estos episodios (en que se apunta a Trump por sus discursos anti-inmigrantes), el hecho de que una nación sudamericana considere peligroso a Estados Unidos fue lo suficientemente curioso como para obtener mucha repercusión en medios y también en algunos políticos.

El congresista demócrata Dean Philips se hizo eco del comunicado de Cancillería, en un mensaje que fue replicado más de cinco mil veces en Twitter. "Uruguay advierte a sus ciudadanos por la violencia creciente, alimentada por el racismo y la discriminación, que las autoridades son incapaces de prevenir debido a la posesión indiscriminada de armas. Vamos a digerir esto por un minuto", apuntó.

Su mensaje recibió cientos de respuestas y fue utilizado para criticar a Donald Trump por convertir a Estados Unidos en una "república bananera".

La noticia fue cubierta por el Washington Post, entre otros medios estadounidenses como la CNN, Los Angeles Times, el Washington Examiner, Mercury News o The Hill, entre otros. Varios presentadores de cadenas de televisión también dieron la noticia a través de sus redes sociales, abriendo el debate sobre la forma en que Estados Unidos es percibido en el mundo (aunque recordando, en algunos casos, que el comunicado fue en respuesta a otro similar emitido por Estados Unidos).

Dos nuevos ataques sacudieron Estados Unidos en los últimos días. Primero, un hombre abrió fuego en un Walmart en El Paso, matando a 22 personas e hiriendo a docenas. Horas después, nueve personas murieron luego de que un hombre comenzara a disparar en una calle concurrida en Dayton, Ohio. Los medios estadounidenses recuerdan que el tiroteo de El Paso despertó preocupación en países latinoamericanos, ya que el matador apuntó directamente contra personas latinas.

