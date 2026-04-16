Policiales

El colmo: robaron cables de un depósito donde la policía guarda objetos recuperados

La ciudad de Mercedes atraviesa últimamente una ola de robos de cables del alumbrado público, fenómeno que parece escalar cada vez más

Tal como informáramos, entre enero y marzo se sustrajeron unos 3.000 metros de cable en el departamento de Soriano. Irónicamente, el mismo día en el que la Intendencia presentaba públicamente esas cifras, se produjo una nueva sustracción.

Posteriormente, el gobierno departamental denunció dificultades en el restablecimiento del tendido, debido a que los delincuentes asaltaban a los funcionarios encargados de la tarea.

Ahora, el robo de ese tipo de material sumó una nueva modalidad: la sustracción desde el interior de dependencias policiales.

Eso fue lo que ocurrió en la tarde del martes en un predio policial perteneciente a la Seccional 3ª del departamento.

Según informara el medio local Agesor, sobre las 17:05 un funcionario policial que se encontraba fuera de servicio, en las inmediaciones del lugar, observó a un individuo salir del predio con una mochila y una bolsa que contenía cables. La situación fue comunicada de inmediato, lo que permitió que efectivos lograran detenerlo a pocos metros.

Durante la intervención, el sujeto reconoció haber tomado los materiales desde el interior del predio policial, concretamente del sector donde se almacenan objetos incautados en operativos policiales. Por lo tanto, los cables que se llevaba ya habían sido robados antes.

El sujeto tenía en su poder unos 19 metros de cable de tendido eléctrico, un tramo de cableado de motocicleta y varios rollos de cobre. Los elementos fueron documentados por Policía Científica mediante relevamiento fotográfico.

El involucrado fue trasladado a un centro de salud para su reconocimiento médico y se llevaron adelante las actuaciones administrativas y judiciales correspondientes, en coordinación con Fiscalía.

Según lo dispuesto por la Fiscalía Letrada de Mercedes de 2º Turno, se incautaron los objetos, se documentó el procedimiento y se dispuso el cese de la detención, mientras continúan las diligencias vinculadas al caso. Personal de Seccional Tercera sigue trabajando en la investigación.