El caso Grecia Guadalupe: alertan por exceso de filtros en foto de joven buscada en México

Montevideo Portal
La joven mexicana Grecia Guadalupe Orantes Mendoza, de 30 años, fue localizada con vida luego de haber sido reportada como desaparecida en el municipio de Ocozocoautla de Espinosa, en el estado de Chiapas.
La joven había sido vista por última vez la noche del 12 de abril de 2026, lo que motivó a sus familiares a denunciar su desaparición ante la Fiscalía y activar el Protocolo Alba.
El caso tomó relevancia en redes sociales no solo por la preocupación en torno a su paradero, sino también por la polémica generada alrededor de la fotografía difundida en la ficha de búsqueda.
La imagen contenía filtros digitales que alteraban sus rasgos físicos. Según informó TV Azteca, esto dificultó las labores de identificación durante su localización.
Grecia Guadalupe fue hallada con vida el 15 de abril. Tras su localización, recibió atención médica y fue presentada ante el Ministerio Público. Además, se difundieron nuevas fotos suyas, lo que generó diversas reacciones en redes sociales.
Montevideo Portal
Acerca de los comentariosHemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAR
Esto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]