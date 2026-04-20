Curiosidades

El caso Grecia Guadalupe: alertan por exceso de filtros en foto de joven buscada en México

Montevideo Portal

La joven mexicana Grecia Guadalupe Orantes Mendoza, de 30 años, fue localizada con vida luego de haber sido reportada como desaparecida en el municipio de Ocozocoautla de Espinosa, en el estado de Chiapas.

La joven había sido vista por última vez la noche del 12 de abril de 2026, lo que motivó a sus familiares a denunciar su desaparición ante la Fiscalía y activar el Protocolo Alba.

El caso tomó relevancia en redes sociales no solo por la preocupación en torno a su paradero, sino también por la polémica generada alrededor de la fotografía difundida en la ficha de búsqueda.

La imagen contenía filtros digitales que alteraban sus rasgos físicos. Según informó TV Azteca, esto dificultó las labores de identificación durante su localización.

Grecia Guadalupe fue hallada con vida el 15 de abril. Tras su localización, recibió atención médica y fue presentada ante el Ministerio Público. Además, se difundieron nuevas fotos suyas, lo que generó diversas reacciones en redes sociales.

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