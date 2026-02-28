Internacionales

El ataque de EEUU e Israel a Irán provoca respaldo, condenas y llamados a la moderación

El ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán generó este sábado una ola de reacciones internacionales que van desde el respaldo explícito hasta la condena frontal, con amplia preocupación por el riesgo de una guerra regional.

Irán promete responder

El Ministerio de Relaciones Exteriores iraní aseguró que responderá “con firmeza” a los bombardeos, mientras la televisión estatal calificó la ofensiva como una “agresión aérea del régimen sionista”.

Rusia: “Peligrosa aventura”

Rusia condenó los ataques como una “peligrosa aventura” que podría llevar a Oriente Medio a una “catástrofe”.

El exmandatario y actual vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, Dmitri Medvédev, afirmó que Washington mostró su “verdadero rostro” y acusó a EEUU de utilizar las negociaciones como “operación de encubrimiento”.

Líbano teme verse arrastrado

El primer ministro de Líbano, Nawaf Salam, aseguró que su país no aceptará ser “arrastrado” al conflicto, en medio de temores sobre una posible implicación de Hezbolá.

Unión Europea: máxima moderación

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, pidieron “máxima moderación” y respeto pleno del derecho internacional.

Subrayaron la importancia de proteger a la población civil y preservar el régimen mundial de no proliferación nuclear.

Reino Unido y Francia, en alerta

El gobierno del Reino Unido manifestó que no desea una escalada mayor y aseguró que reforzó sus capacidades defensivas en la región.

Desde Francia, la ministra delegada de Fuerzas Armadas, Alice Rufo, señaló que la prioridad es proteger a ciudadanos y tropas francesas, reconociendo que “hay una escalada militar en curso”.

España rechaza la acción unilateral

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, rechazó la “acción militar unilateral” de EEUU e Israel y pidió una desescalada inmediata.

También condenó las acciones del régimen iraní y advirtió que no puede permitirse otra guerra prolongada en Oriente Medio.

Países nórdicos y Bajos piden contención

Suecia y Noruega llamaron a la moderación y a retomar las negociaciones diplomáticas.

Países Bajos instó a evitar cualquier nueva escalada y subrayó que la estabilidad regional es esencial.

Corea del Sur vigila la situación

Corea del Sur pidió esfuerzos para apaciguar tensiones y trabaja para garantizar la seguridad de sus ciudadanos en la región.

Australia respalda a EEUU

El primer ministro de Australia, Anthony Albanese, apoyó la acción estadounidense para impedir que Irán obtenga armas nucleares, calificando su programa como una amenaza global.

Unión Africana alerta sobre impacto global

La Unión Africana llamó a una desescalada urgente y advirtió que una ampliación del conflicto podría afectar mercados energéticos, seguridad alimentaria y economías vulnerables, especialmente en África.

Con información de AFP