El animal que cayó del cielo: todo apunta a un" delivery" entre amigos empresarios

Locales

El empresario Álvarez Castillo denunció vandalismo, pero sacó al animal de la piscina, lo asó y lo comió en familia. "Pacha" Cantón, señalado como quien envió al animal, dijo a Montevideo Portal que no hablará hasta que "baje todo".

La novela del "chancho-cordero" en José Ignacio parece encaminarse a una explicación, tras las idas y vueltas de estos días.

En primer lugar, todavía no se sabe si fue un cordero y no un chancho lo que cayó del helicóptero a la piscina de la casa de Federico Álvarez Castillo, dueño de la marca de ropa Etiqueta Negra. Ni siquiera la fiscal de Maldonado que sigue el caso, Ana Dean, pudo confirmarlo, aunque los medios argentinos aseguran que se trató de un cordero. Que el "cuerpo del delito" haya desaparecido en un asado no ayuda a dilucidar este punto.

Álvarez Castillo reconoció ayer que fue él quien filmó el video que se viralizó. "El video lo filmé yo porque se paró un helicóptero en el techo de mi casa y nunca imaginé lo que terminó pasando", dijo a Infobae.

Pese a que en el video se escuchan carcajadas dentro de la casa cuando cae el animal, el empresario sacó un comunicado duro y tildó de "vandalismo" lo ocurrido. "Repudiamos este tipo de acciones y estamos trabajando para que se esclarezca de inmediato esta situación", aseguró.

El caso es investigado por la Fuerza Aérea, según supo Montevideo Portal. El departamento jurídico de la FAU "se expedirá en función de su Código Aeronáutico", que es "la autoridad aeronáutica con ese asesoramiento y que cumpliendo el debido proceso actuará", indicaron a Montevideo Portal. Esto en el sentido de si la aeronave estaba habilitada y si hizo alguna maniobra riesgosa o no autorizada.

Mientras se analiza si hubo alguna clase de delito, las declaraciones del empresario dueño de casa no parecen respaldar la tesis de vandalismo.

La fiscal del caso, Ana Dena, dijo a El Observador que el empresario Álvarez Castillo retiró al animal de la piscina, lo asó y lo comió junto a su familia.

"Todo indica que fue una broma. Nadie está esperando que llueva un chancho del cielo, y esto fue filmado y se escuchan risas en el video", dijo Dean.

"Nadie va a comerse un cerdo que le tiran de arriba", sostuvo la fiscal, que explicó que solicitó colaboración al Consejo Consultivo de la Comisión Nacional Honoraria de Tenencia Responsable y Bienestar Animal (Cotryba).

En Argentina, La Nación asegura que quien envió el animal fue el empresario argentino (radicado en Uruguay) Eduardo "Pacha" Cantón, que quiso hacer un "delivery canchero" en la casa de Álvarez Castillo. Fue en helicóptero a comprar un cordero y, a la vuelta, lo lanzó desde la aeronave.

"Cantón siempre se maneja en helicóptero y pensó que era la manera más fácil de llevar el cordero, para que lo comieran juntos", explicó una fuente cercana a los dos empresarios.

Montevideo Portal consultó a Cantón, quien no quiso confirmar ni desmentir la información. "Vamos a esperar que baje un poco esto para hablar, porque están todos enloquecidos", dijo.

Cantón es un empresario muy conocido en Carmelo, adonde llegó en 1985. Es propietario de dos helipuertos, el club de campo El Faro y la bodega Narbona, entre otras propiedades.