Locales

El almuerzo de Yamandú Orsi en una conocida parrillada de Parque Batlle: cuál fue el menú

El presidente Yamandú Orsi realizó este jueves un alto en su agenda oficial para tomar un rato distendido durante la hora del almuerzo, cuando concurrió a una conocida parrillada en el corazón del Parque Batlle.

El mandatario almorzó junto a allegados en Lo de Silveiro, según supo Montevideo Portal. En la oportunidad, fue el dueño de la parrillada quien ofició de asador.

El menú de la mesa en la que estuvo el presidente incluyó una degustación de carnes, acompañado por ensalada verdes con tomate cherry, puré de papa y papas fritas.