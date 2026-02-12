El almuerzo de Yamandú Orsi en una conocida parrillada de Parque Batlle: cuál fue el menú

El presidente Yamandú Orsi realizó este jueves un alto en su agenda oficial para tomar un rato distendido durante la hora del almuerzo, cuando concurrió a una conocida parrillada en el corazón del Parque Batlle.
El mandatario almorzó junto a allegados en Lo de Silveiro, según supo Montevideo Portal. En la oportunidad, fue el dueño de la parrillada quien ofició de asador.
El menú de la mesa en la que estuvo el presidente incluyó una degustación de carnes, acompañado por ensalada verdes con tomate cherry, puré de papa y papas fritas.
Acerca de los comentariosHemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAR
Esto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]