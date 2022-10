El actor Kevin Spacey niega acusaciones de abuso sexual en juicio en Nueva York

El protagonista de "House of Cards", Kevin Spacey, dijo este lunes en el tribunal de Manhattan que instruye el juicio civil por las acusaciones de abuso sexual denunciadas por el actor Anthony Rapp cuando éste era menor de edad, que estas "no son ciertas".

El protagonista de la serie "Star Trek: Discovery" le reclama 40 millones de dólares por "angustia emocional" por lo que supuestamente ocurrió en 1986, cuando tenía 14 años y el ganador de dos Oscar, 26.

"No recuerdo haber estado con él en ninguna fiesta privada ni tengo memoria de haber estado con él en un apartamento", como alega el denunciante, dijo al ser preguntado por su abogado.

Antes de sentarse a declarar este lunes, Spacey, de 63 años, obtuvo una victoria cuando el juez Lewis Kaplan desestimó como lo reclamaba la defensa de Rapp, de 50, que fuera un acto intencional.

En su denuncia, Rapp asegura que Spacey lo invitó a su apartamento en Manhattan, donde lo levantó en brazos "como un novio a la novia para traspasar el umbral" de la puerta cuando estaba mirando la televisión, lo colocó en la cama y se frotó contra él.

La defensa de Spacey ha intentado desmontar las alegaciones de Rapp, que ha incurrido en varias contradicciones sobre fechas y a lo largo de estos años intentó dar una versión en la que ocultó la presencia de su amigo John Barrowman en el primer encuentro con Kevin Spacey, que según éste, fue el único.

Kevin Spacey leaves court after testifying today. He returns to the stand tomorrow for cross. pic.twitter.com/fJWa1uVon7